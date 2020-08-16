Рецензия: Корпорация Власть

Роман КОРНЕЕВ , 16 августа 2020

Неформатными комиксами нынче никого не удивишь. В основном, конечно, этот список ограничивается топовыми сериалами вроде «Амбреллы» или «Пацанов», но есть и прочие попытки, в том числе в формате полного метра. То есть с самого начала необходимо понимать, что «Проект Пауэр» был представлен публике с достаточной претензией на вершины жанра, и представлен он был именно как топовый антикомикс, с голливудскими звёздами, массированными спецэффектами и традиционными для жанра антикомикса элементами деконструкции жанра. По сюжету в Новом Орлеане неизвестные раздают таблетки, дающие на пару минут каждому принявшему какую-то одну, заранее неизвестную суперсилу. Город немедленно накрывает волна хаоса, и теперь герои должны отыскать источник зла.

То есть где-то это похоже на «Пацанов», там тоже есть корпорация, производящая таинственную жидкость, и сорвавшиеся с катушек «суперы» на службе у этой корпорации, и главные герои им противостоят, только тут обещали вместо переполненного чёрным юмором нахрапистого жесткача классическое полицейское бидди-муви со спецэффектами. Персонаж Джейми Фокса ловко стреляет по «суперам» с дробовика, Джозеф Гордон-Левитт тоже изображает героя «Плохих парней», только почему-то белого, промеж них тусит чернокожая девчёнка... ну, просто потому что тусит.

И некоторое время всё развивается ровно так, как обещали. Таинственные дилеры, обколотые наркоманы с суперсилой на улицах и в трущобах, власти скрывают, двое парней не без греха расследует каждый своё, но в итоге оба должны выйти на таинственную организацию, чей корабль с говорящим названием «Генезис» уже входит в порт Нового Орлеана. Но вопросы есть сразу. Коп, прикрывающий барыгу, пусть и читающую рэп? Ничего якобы не знающая публика, у которой на глазах каждый день бегают новоявленные люди-икс? Тайный наркотик, который раздают на улице кому попало? Даже собственная внутрисюжетная легенда про пробуждаемые гены не бьётся с картинкой — пока нам обещают, что суперсила всегда одна, внезапно мужик с талантами Мистик почему-то ещё и дерётся, и бегает, и стреляет ловко. Это почему так? И зачем вообще идеальному шпиону грабить банк в стиле Дикого Запада?

Дальше получается ещё хуже. Никакой корпорации, просто набор хмырей без особой мотивации кроме тупо бабок, туча побочных жертв (девушку в камере заморозки вообще никто спасать не собирается), хитрые планы на деле оказываются полной тупизной, государевы конторы вообще куда-то рассосались сами собой, да и с главными героями постоянно какие-то проблемы. Операция больной диабетом маме? Диабет лечится дорогостоящими операциями? Точно не купируется уколами за пару баксов? Подсевший на «власть» герой Гордон-Левитта сюжету вообще по факту не нужен, словно его вставили до кучи. Рэп этот детский тоже ну вообще не впечатляет, йоу, хоть бы беременность и папу со сковородкой приплели, как в «Тужься». Ну и наконец основной сюжет про похищенную дочуру ну вообще не бьётся с финалом. С такой суперсилой первое, что он должен был сделать — обширяться и всех убить ещё при побеге. В итоге кино заканчивается настолько притянутым за уши уходом в закат, что ни новым словом в комиксах, ни новым словом в полицейских фильмах про чёрных не оказывается, а оказывается вполне проходным, пусть и бодрым боевичком с, почему-то, спецэффектами.