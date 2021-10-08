Рецензия: Ковбоям тут не место

Роман КОРНЕЕВ , 8 октября 2021

Роман Томаса Сэвиджа «Власть пса» — очень формально вестерн, сосредоточенный, как и все классические романы, на макроисторизме, библейских отсылках и прочих глубокомысленных подтекстах на фоне дикой природы, которые делают обычные человеческие поступки донельзя нелогичными, если воспринимать их просто так, а не как аллюзии, отсылки, цитаты и прочая. Джейн Кэмпион в этом смысле снимает честную экранизацию, пусть и заменяя собственными коннотациями чужие, но поступает так вполне естественно, просто потому что она — автор другого времени, и её беспокоят другие вопросы, а не потому, что на дворе повесточка или потому, что «атлант расправил плечи» и прочие айнрэнд, хотя они нынче за пределами избирателей республиканской партии никому и не нужны.

Так книжная злонамеренность и гомофобия того из братьев, которого играет Камбербэтч, в фильме свелась к столь гомеопатическим дозам, что обернулась собственной противоположностью, переходя порой чуть ли не в «Горбатую гору», напротив же, жертвы его козней — персонажи Племонса и Данст — из простака и сломленной женщины превращаются в, да, тупого нувориша и алкоголичку.

Ну и наконец юный персонаж Коди Смит-Макфи внезапно становится главным героем всей этой саги, поскольку вокруг него в итоге тут вертится всё — и кролики, и шкуры, и верёвки, и самоубийства эти. Это при том, что на уровне просто поступков он вовсе не гей, и вовсе не «городской чудик», разве что кроликов препарирует и розы из бумаги делает, ну так на ферме каких только странностей не встретишь. Тут, конечно, без коннотаций вообще тяжело его воспринимать, чтобы он не превращался при этом в местного Гренуя, которого как раз и начинаешь подозревать в нарочных манипуляциях вместо Камбербэтча.

В результате Джейн Кэмпион не настолько интересны отношения братьев и совершенно не интересна вечно паникующая Данст, зато интересно то, какими глазами задохлая аллегория нового поколения смотрит на полную нарциссического автоэротизма Прекрасную Америку Прошлого, которую тут с первого же кадра очень прямолинейно изображает Камбербэтч. А что Аннушка уже разлила масло, кролик уже побежал, а шкуры уже украли, так это благодаря трагической музыке нам тут с первого кадра очевидно. Вот только от какой такой «власти пса» тут предлагают освободиться, нам, по эту сторону океана, понять будет сложновато. Да и надо ли?