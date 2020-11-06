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В чужой шкуре
о фильме: рецензия | кадры: 5 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Нолан курильщика
«В чужой шкуре» — второй фильм сына Дэвида Кроненберга, который со всех сторон выглядит как новый, хотя и очень скромный фильм самого Дэвида Кроненберга. На этот раз — про психически нестабильного киллера, которая через импланты захватывает контроль над людьми, чтобы устранять их, не вызывая подозрений. Напоминает одновременно «Начало» и «Быть Джоном Малковичем», но концептом проще и прозрачнее их обоих.
У Брэндона Кроненберга те же кинематографические вкусы, что у отца. Он увлечённо создаёт холодную и тревожную атмосферу, одновременно не менее увлечённо и провокационно изображая насилие и какие-то отталкивающие элементы биомеханической фантастики. Сюжет ограничивается масштабом рассказа, где изначально уже дезориентированный главный герой, которому невозможно сочувствовать, проходит через адский трип, чтобы бесповоротно измениться. Только старший Кроненберг всегда вписывал в свои работы социальный подтекст, пытался создать некую сатиру на своё время, а младший явно занимается публичной рефлексией собственных тараканов. Выговаривается, что иногда сам не свой. Размышляет, как избавиться от внутренней тревоги.
Но как у отца, его кино тоже нужно пережить. Здесь много своих поворотов, но они не так важны, как само погружение в растерянное, очень одинокое и безнадёжное депрессивное состояние, из которого главный герой выбирается через убийство всего того, что делало его человеком. Такой парадокс. И это тоже отцовский приём — заставлять героя терять человеческое лицо, что бы это ни значило. Но, опять же, истории старшего Кроненберга часто считывались как социальная сатира, а история младшего — это очень плохое лекарство от депрессии, которое загонит в неё ещё глубже. Правда, сделает это высокохудожественно: даже несмотря на скромный бюджет, многие кадры — чистое искусство фотографии. Это единственная бесспорная вещь, которую можно сказать о картине.
Название фильма: В чужой шкуре
Оригинальное название: Possessor
Прокат в России фильма "В чужой шкуре": 3 ноября 2020 года
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... » Фантастика
О фильме "В чужой шкуре":
Околофантастический британский триллер Брэндона Кронненберга («Антивирусный») о чипировании населения.
Во второстепенной роли Шон Бин.
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