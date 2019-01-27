Рецензия: Приполярное

Роман КОРНЕЕВ , 27 января 2019

Когда на свет появился Джон Уик, стало понятно — родился не новый франчайз, но новый жанр такого своеобразного комикс-боевика, фэнтэзюшного извода традиционного криминального жанра о противостоянии киллера-одиночки и всех остальных, в который нарочито привносятся нереалистичные элементы и правила, будь то наличие специальных отелей, специальной валюты, некоей отдельной экосистемы киллинга и дополнительных ограничений на взаимоотношения киллеров, заказчиков и жертв. Часто — в одном флаконе. При этом уровень мрачности, юмористичности и суровости может варьироваться от проекта к проекту, но сама конструкция так удобна, что её было невозможно не клонировать, как это было в своё время с доча-триллерами имени Лайама Нисона. При этом лучшие представители жанра в виде той же «Перестрелки» как раз стараются максимально выделиться, но основная масса берёт скорее нюансами антуража и центральной фигуры. «Нетфликс» в этом смысле пошёл по более традиционному пути — чисто комиксовый набор злодеев в лице и мистера Блута, и этой гоп-команды А с акцентом на сиськах, «правило 50 лет» это странное, ну а две главные женские антигероини цельнотянуты у Тарантино, то есть, ретроспективно, из анимэ. С таким заходом «Полярный» имел все шансы стать достаточно проходным юмористическим боевиком с единственной ударной сценой — там, где пулемёты на перчаточном управлении, но Мадс Миккельсен слишком хорош для этого дерьма и потому сам факт его наличия в кадре ломает авторам все карты.

Дело в том, что его выходящий на пенсию Чёрный Кайзер Дункан Визла — это герой драмы совсем другого масштаба. Он суров, холоден, полон внутренних демонов, и одной сценой с собачкой уделывает все офигительные истории Джона Уика, одним взмахом руки пацану посреди заснеженной Bewelaruss заставляет забыть 15 минут предыдущей клюквы, а уж его слезинка в финальном твисте стоит пары гамлетов. Да, он смотрится очень чужеродно на фоне окружающих его фриков, и даже визуально его заснеженный домик совершенно вырван из прочего контекста цирковых пострелушек. Однако это не делает его персонажа хуже, это делает всё окружающее ещё более дурацкой клоунадой, чем она представлялась бы в отрыве, как если бы посреди деревенского карнавала стоял бы викинг из «Вальгаллы», постепенно превращаясь волей сценаристов в кусок мяса, но ни на миг не давая зрителю повода сомневаться — кто здесь главный и кто определяет правила игры. В конце концов, и финальный поворот тут связан не с фриками, а с действительно значительной драмой, до глубин которой не добирался ранее даже «Леон». И если «Нетфликс» решит всё-таки снимать сиквел, то хорошо бы там забыть про клоунов, а сосредоточиться на всём приполярном.