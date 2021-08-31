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Лётчик | Трейлеры
о фильме: кадры: 16 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 31.08.21
Прокат в России фильма "Лётчик": 4 ноября 2021 года
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О фильме "Лётчик":
Пётр Фёдоров в военной драме Рената Давлетьярова. Сбитый лётчик выбирается к своим из немецкого тыла.
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