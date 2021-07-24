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Свинья

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Рецензия: Верный себе Кейдж

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 24 июля 2021
Рецензия

«Свинья» — такой же киностендап, как любой Кейдж многих последних лет. Игра в форму, но достаточно тонкая, чтобы многие её не заметили. Как и Том Круз, Кейдж превратился в отдельную франшизу. Он продюсирует собственные фильмы под себя, монтирует с собственными монтажёрами, и судя по разнообразному выбору проектов, делает всё ради фана. Всё, что он делает — это би-муви, и это всегда театр одного актёра, независимо от усилий остальных участников процесса.

Одна из мыслей, с которыми смотришь «Свинью»: когда же он помоется. Кейдж намеренно весь фильм ходит весь в крови и грязи, чтобы фоном разоблачать фальшивый лакшери-мир, в который возвращается его герой, десять лет проживший один в хижине в лесу со свиньёй. Свиньёй, которую у него украли, и которую он хочет вернуть. В конце он, разумеется, символично смоет с себя всё это, и даже странно, что кино не завершается растворением Кейджа в реке, как однажды растворился Хоакин Феникс в «Я ещё здесь». Впрочем, по длиннотам и съёмке у Кейджа не менее претенциозный финал.

«Свинья» в целом сделана с претензией: это вывернутый наизнанку «Джон Уик». Дурацкий сюжет про камбэк из-за любимого животного, старые связи и принципиальность, но снятый не как боевик, а как слегка сюрреалистичная и угрюмая драма в стилистике фильмов Эггерса, с вычурным шрифтом, поэтичным разделением на главы, картинными композициями кадра и под тревожную оркестровую музыку. «Джон Уик», где герой побеждает не кулаками, а подставляя щёки, заглядывая в души и вызывая сентиментальные воспоминания.

Но даже в таком кино находится место классическому кейджевскому надрыву, кринжовому, истеричному, необязательному, но в духе фильма: когда Кейдж ворует велосипед под «Лакримозу», крича на случайных прохожих. Просто потому, что а почему бы нет?

В остальное время да, это непривычно минималистичная актёрская работа, где у Кейджа всегда одно сложное побитое лицо и грустные глаза, и он смотрит ими на всех, и спрашивает: ты ведь понимаешь, что живёшь не своими мечтами, и что всем наплевать на тебя? А в ответ ему говорят, что всем наплевать на него. Возможно, в этом есть какая-то личная философия. По крайней мере, она легко объясняет, почему Николас Кейдж стал таким, каким мы знаем его теперь.

Свинья


 
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Название фильма: Свинья
Оригинальное название: Pig
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О фильме "Свинья":

Николас Кейдж в триллере об отшельнике, у которого украли любимую свинку-охотницу за трюфелями.

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Свинья:

Свинья
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

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Фильм спорно работает как триллер: он скорее отталкивающий и артхаусно неуютный, автор словно пытается необычной для себя подачей замаскировать сюжетную пустоту

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