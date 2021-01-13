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Петровы в гриппе | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Новогодний тизер-трейлер New :: 13.01.21
Планы выпуска: 2021 год
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... » Драмы
О фильме "Петровы в гриппе":
Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин в сюрреалистической драме Кирилла Серебренникова по одноимённому роману Алексея Сальникова.
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