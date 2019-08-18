Рецензия: Семейное дело Пола Аллена Брауна

Роман КОРНЕЕВ , 18 августа 2019

Изначально «Вечная благодать» (или «Божий дар», тут вообще много редких слов, переводчикам пришлось помучиться) позиционировала себя как такую немножко малахольную историю про ненастоящее похищение родителей, которое пошло не так, и первые несколько серий мы действительно наблюдаем нечто среднее межу «Фарго» в его сериальном исполнении и «Пастырем», если из него выкинуть всё потустороннее. Такие же странные чудики строят странные планы, лезут не в свою лигу, первоначальные планы срываются, в город нагрянывает техасский рэйнджер, разыскивающий сынулю за убийство девочки, вокруг несуществующих трупов кружит местный потусторонний гробовщик, а также мстительный бывший зэк по имени Чистый Лист, который помешан на франшизе магазинов оптики. Параллельно в сюжете фигурируют сразу два астронавта, один бывший, который сошёл с ума и теперь всё время ходит в костюме, другой — будущий первый мексиканский астронавт, что отдельно добавляет шизы происходящему.

Но по мере того, как в Мексике семейная чета Браунов начинает раскрываться с неожиданной стороны, мы постепенно начинаем выяснять предысторию всех персонажей, а до поры вымышленная жестокость постепенно обретает плоть, сериал начинает достигать глубины «Во все тяжкие» и всё дальше уходить от балаганного криминала в сторону суровой притчи вроде «Старикам тут не место».

Это всё так же жанрово меланхоличный драмком, в котором любая дичь творится со спокойным лицом, однако мелодраматическая составляющая тут главнее голого криминала, потому основной хронометраж отдан не хитрым планам, которые тут как правило донельзя идиотские, а велеречивым диалогам «особых парней» на тему уличной магии, воспоминаниям детдомовской четвёрки о своём трудном детстве, а также спокойным до сомнамбулического состояния планам страшной мсти. Причём как минимум двое тут способны на поистине изощрённую жестокость, в то время как остальные смотрятся рядом с ними овцами на заклание. И когда в этой истории появляются первые настоящие трупы, то сериал тут же проваливается в такую экзистенциальную бездну, откуда, кажется, нет выхода.

Именно в этом нарочитом сомнамбулизме главное достоинство «Вечной благодати». Наблюдая за очередными перипетиями бытового идиотизма американской глубинки, ты поневоле копаешься в каких-то своих страхах и даже получаешь в этом смысле некую отдушину. Персонажи, в массе своей успешно притворяющиеся хорошими людьми и добрыми самаритянами, тоже не унывают, продолжая с завидным спокойствием рыть себе могилу в ожидании чудесного спасения, и если сериал будет продолжен, количество мощных гребков, которое понадобится, чтобы выбраться из немой сцены в конце первого сезона, не поддаётся разумному исчислению. А ведь они всё так ловко придумали!