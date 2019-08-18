|
Предприятие Вечная благодать, Предприятие Божий дар / Предприятие Божий дар
о сериале: рецензия | кадры: 17 | трейлеры: 2 | постеры: 3 | в ролях
Рецензия: Семейное дело Пола Аллена Брауна
Изначально «Вечная благодать» (или «Божий дар», тут вообще много редких слов, переводчикам пришлось помучиться) позиционировала себя как такую немножко малахольную историю про ненастоящее похищение родителей, которое пошло не так, и первые несколько серий мы действительно наблюдаем нечто среднее межу «Фарго» в его сериальном исполнении и «Пастырем», если из него выкинуть всё потустороннее. Такие же странные чудики строят странные планы, лезут не в свою лигу, первоначальные планы срываются, в город нагрянывает техасский рэйнджер, разыскивающий сынулю за убийство девочки, вокруг несуществующих трупов кружит местный потусторонний гробовщик, а также мстительный бывший зэк по имени Чистый Лист, который помешан на франшизе магазинов оптики. Параллельно в сюжете фигурируют сразу два астронавта, один бывший, который сошёл с ума и теперь всё время ходит в костюме, другой — будущий первый мексиканский астронавт, что отдельно добавляет шизы происходящему.
Но по мере того, как в Мексике семейная чета Браунов начинает раскрываться с неожиданной стороны, мы постепенно начинаем выяснять предысторию всех персонажей, а до поры вымышленная жестокость постепенно обретает плоть, сериал начинает достигать глубины «Во все тяжкие» и всё дальше уходить от балаганного криминала в сторону суровой притчи вроде «Старикам тут не место».
Это всё так же жанрово меланхоличный драмком, в котором любая дичь творится со спокойным лицом, однако мелодраматическая составляющая тут главнее голого криминала, потому основной хронометраж отдан не хитрым планам, которые тут как правило донельзя идиотские, а велеречивым диалогам «особых парней» на тему уличной магии, воспоминаниям детдомовской четвёрки о своём трудном детстве, а также спокойным до сомнамбулического состояния планам страшной мсти. Причём как минимум двое тут способны на поистине изощрённую жестокость, в то время как остальные смотрятся рядом с ними овцами на заклание. И когда в этой истории появляются первые настоящие трупы, то сериал тут же проваливается в такую экзистенциальную бездну, откуда, кажется, нет выхода.
Именно в этом нарочитом сомнамбулизме главное достоинство «Вечной благодати». Наблюдая за очередными перипетиями бытового идиотизма американской глубинки, ты поневоле копаешься в каких-то своих страхах и даже получаешь в этом смысле некую отдушину. Персонажи, в массе своей успешно притворяющиеся хорошими людьми и добрыми самаритянами, тоже не унывают, продолжая с завидным спокойствием рыть себе могилу в ожидании чудесного спасения, и если сериал будет продолжен, количество мощных гребков, которое понадобится, чтобы выбраться из немой сцены в конце первого сезона, не поддаётся разумному исчислению. А ведь они всё так ловко придумали!
Название сериала: Предприятие Вечная благодать
Оригинальное название: Perpetual Grace, LTD
Планы выпуска: 2019 год
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Детективные
... » Криминальные
О сериале "Предприятие Вечная благодать":
Бен Кингсли, Джимми Симпсон, Джеки Уивер в криминальной притче о том, как незаметно раскулачить собственных родителей, возглавляющих местную церковную общину.
Шоу-раннер: Стивен Корад («Синоптик», «Уолтер Митти»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Предприятие Вечная благодать, Предприятие Божий дар:
Предприятие Вечная благодать: Семейное дело Пола Аллена Брауна
Энгри бёрдс в кино 2: Остров орлов
Рассказ служанки: 3 сезон: Детки в клетке
Блеск: Сезон 3: Последнее прости
Однажды в Голливуде: Убить и сжечь
17 августа, суббота
16 августа, пятница
15 августа, четверг
» TV-ролик
14 августа, среда
13 августа, вторник
|
|
|
|
|
«Энгри бёрдс в кино 2», рецензия «Однажды в Голливуде», рецензия «Форсаж: Хоббс и Шоу», отзыв Антикомикс-сериал «Пацаны», отзыв Comic-Con 2019, фото «Блеск», 3 сезон, отзыв «Рассказ служанки», 3 сезон, отзыв Сериал «Вечная благодать», отзыв «Очень странные дела», 3 сезон, отзыв «Тьма», 2 сезон, отзыв «Король Лев», рецензия