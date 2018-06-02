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Мята | Трейлеры
Трейлер New :: 02.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Мята
Оригинальное название: Peppermint
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О фильме "Мята":
Молодая мать, семья которой погибла в уличной перестрелке, решает всем отомстить.
Режиссёр: Пьер Морель.
В главной роли: Дженнифер Гарнер.
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