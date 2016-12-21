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Пассажиры
о фильме: рецензия | кадры: 24 | трейлеры: 13 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Ты мне всю жизнь испортил
Что сподвигло режиссёра «Имитационной игры» Мортема Тилдума взяться за мелодраматическую фантастику — вопрос к его агентам, однако уже само определение жанра фильма «Пассажиры» снимает с него большинство вопросов, ведь на все из них заранее заготовлен железный ответ «что вы хотите, это же фантастика» и «что вы хотите, это же мелодрама». Когда двое остаются один на один на романтически пустом корабле и между ними неминуемо «проскакивает искорка», то тут вообще какие могут быть вопросы: бар, караоке и красиво подсвеченный бассейн с видом на космос — тут никто не устоит. Погодите, но мальчики же пришли на фантастику и они разнесут фильм в клочья, как только выйдут с первых ночных показов! Поэтому в фильме есть не только романтическая история, но и история выживания.
Выживание, правда, состоит в том, что герой Пратта с голым торсом ломится в запертую дверь капитанской рубки и питается бюджетным завтраком из раздатчика (почему-то бар и ресторан ему положен любой, хотя денег у него вроде как не густо, но это ладно). Тем не менее, несмотря на весь грустный комизм ситуации — быть разбуженным посреди 120-летнего полёта без шанса заснуть снова (объяснение почему нет — слишком идиотское, чтобы его здесь приводить) — сама робинзониада главгероя показана остроумно и со вкусом, правда собственно одичания так и не случилось, быстро нарисовалась спящая покуда Пятница в обличье Дженнифер Лоуренс (почему бы не разбудить целый коллектив?), ну и далее как положено, по поцелуй в диафрагму включительно.
И вот, наконец, в историю вмешивается бармен с отличной памятью, и мелодрама обыкновенная мгновенно превращается в мелодраму истерическую. Классическая мантра, выведенная в заголовок этого текста, на некоторое время ставится во главу угла, Лоуренс талантливо ненавидит Пратта из-за угла, а он к ней взывает через радиоточку «вернись, я всё прощу», да и то сказать, вариантов у той не шибко, куда она денется с подводной лодки. Здесь бы успешно продолжить мелодраму и таки суметь их помирить даже после всего описанного, но авторы внезапно снова вспоминают про выживание и фантастику и начинают форсировать сюжет, вызывая к жизни вставного Фишберна и ломая чуть менее вставного Шина. А потом и весь чудо-корабль.
Разумеется, никакого механизма экстренного пробуждения экипажа, ведь «эти корабли не ломаются», а о том, что к чертям полетел контроллер реактора можно узнать, только самолично увидев красиво полыхающий красным (авторы не в курсе, что синий как бы горячее красного, а не наоборот) тор термояда. В общем, начинается уже голая фантастика с роялями в кустах, самодельными чудо-щитами и чудесными спасениями в последний момент (особенно непонятно, как внезапно ожила полностью утонувшая героиня). Это, конечно, вздорная часть, но хотя бы увлекательная, потому что в конце останется ещё немного времени на очередную мини-мелодраму и торжественное превращение корабля в эдем зачёркнуто террариум.
Итого получилось красиво, местами излишне сопливо, местами недостаточно изобретательно и традиционно очень тупо. Кэп совершил уже не первый рейс, значит это как минимум 26й век. Почему всё на корабле такое... современное? 120 лет корабль летит пустым — зачем его превращать в туристический рай с фонтанами и бассейнами, пусть и выключенными? Ради недели на орбите в финале? Нельзя разбудить всех сразу на грунте? Почему на борту нет камеры погружения в сон для экипажа? Почему нет дежурных смен, бодрствующих по очереди? Ну и в конце концов, суперсистема мониторинга, которая не может отследить аварию в реакторе, а кэпа будящая только когда тот уже при смерти — эту компанию разорил бы первый же полёт, с такими кораблями.
Актёрам же, на поверку, в этой мелодраме (!) — одном из самых актёрских жанров, играть практически нечего. Да, они талантливо зыркают друг на друга, истерят, кидаются предметами, но в общем кроме одного ключевого момента им просто некуда, что называется, деть руки. И если Пратт есть Пратт, симпатяга, но не более того, то Лоуренс актриса с широким диапазоном, что неоднократно доказала, но поставь на её место в этом фильме какую-нибудь Шейлин Вудли — не изменится вообще ничего. Тут вообще всё так, поменяй в этом фильме что угодно — результат останется прежним.
Название фильма: Пассажиры
Оригинальное название: Passengers
Прокат в России фильма "Пассажиры": 22 декабря 2016 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Пассажиры":
Космический корабль путешествует к далёкой планете со множеством колонистов на борту, находящихся в криогенном сне. Но из-за ошибки два пассажира просыпаются на 90 лет раньше срока.
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Лоуренс Фишберн, Майкл Шин.
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Пассажиры: Ты мне всю жизнь испортил
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