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Тихоокеанский рубеж 2 | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Японский трейлер New :: 07.02.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Тихоокеанский рубеж 2
Оригинальное название: Pacific Rim: Uprising
Прокат в России фильма "Тихоокеанский рубеж 2": 22 марта 2018 года
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» Блокбастеры » Фантастические
О фильме "Тихоокеанский рубеж 2":

Продолжение истории про людей в роботах против гигантских монстров.

В ролях: Джон Бойега, Ринко Кикучи.

Режиссёр: Стивен Денайт.

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Тихоокеанский рубеж 2:

Тихоокеанский рубеж 2
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 5
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

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