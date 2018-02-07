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Тихоокеанский рубеж 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 7 | постеры: 3 | в ролях
Японский трейлер New :: 07.02.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Тихоокеанский рубеж 2
Оригинальное название: Pacific Rim: Uprising
Прокат в России фильма "Тихоокеанский рубеж 2": 22 марта 2018 года
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О фильме "Тихоокеанский рубеж 2":
Продолжение истории про людей в роботах против гигантских монстров.
В ролях: Джон Бойега, Ринко Кикучи.
Режиссёр: Стивен Денайт.
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