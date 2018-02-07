Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о ранних годах группы «Кино» будет завершён весной 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба проекта...

Стрим-сервис Netflix заказал Райану Мёрфи, Брэду Фалчуку и Йену Бреннану разработку комедийного музыкального сериала «Политик»...