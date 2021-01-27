Рецензия: Я, андроид

Роман КОРНЕЕВ , 27 января 2021

Микаэль Хафстрём любит обращаться с жанром так, будто это такой винегрет, в который можно досыпать и вот это, и это, и морковку, и свеклу, и огурцы, и яблоки. Так «Смертельная зона» это и военная драма про высокоэффективного социопата за штурвалом дрона, и классический боевик про морпехов в тылу врага, и бадди-муви с двумя несовместимыми чернокожими персонажами в одной тачке, и антитеррористический детектив про поиск krasny colonel, желающего ухватить якобы не вывезенные из Украины ядерные боеголовки и направить их на Вашангтон, плюс обобщённая звёздно-полосатая миротворческая история про абстрактную гражданскую войну в абстрактной Восточной Европе, где противоборствующие группировки, вооружённые до зубов гражданские, обнесённые колючкой лагеря военных и беженцев, ну и наконец перед нами фантастика про андроидов, в котором роботы, похожие до степени смешения на машины «Бостон дайнэмикс», соседствуют в кадре с «Я, роботом» по версии Энтони Мэки.

И вся эта каша — широкими мазками, особо не сосредоточиваясь ни на чём. Мы ловим террориста? Мы сами террористы? Мы обсуждаем бомбёжки Белграда или же сопутствующий ущерб во время ликвидационных миссий? Или мы всё-таки про «болванов», которых каждый норовит обидеть? Или про то, что на войне чистеньких нет, и няшная лидерша местного сопротивления в итоге совсем не похожа на зайку? Автор ни на чём не задерживается больше чем на пару минут, сразу норовя начать бежать дальше. То у нас война, а то внезапно какие-то заложники. То у нас доставка вакцины и грабёж грузовика, а то у нас говорливый беглый робот со сломанным узлом защиты от дурака и хитрыми планами по захвату мира во всём мире.

Плюс происходящее на экране помножено на традиционную для нас проблему «клюквы» в кадре. Нарочитые «украинцы», больше похожие на абстрактных «албанцев», нарочитые террористы на полсмены, нарочитый армейский бардак, где вообще никакого порядка и каждый, включая «болванов», делает, что в железную голову взбредёт. То есть на выходе кроме двух главных героев хоть сколько-то человекообразен один военный и одна повстанка, да и та выглядит скорее засланной в степи Украины американской подводной лодкой, которая непонятно, зачем здесь нужна, но выглядит красиво. Если в фильме «Морпехи» бессмысленность службы в армии, ура, была поставлена во главу угла, то тут она просто оказывается неизбежным выводом из бардачного сюжета. Надо было уже шарахнуть, что ли.