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Форпост
о фильме: рецензия | кадры: 5 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Чужая война
В наше время вымышленные сюжеты боевиков и околодокументальное кино находятся на расстоянии вытянутой руки. «Тайные солдаты Бенгази», «Падение чёрного ястреба» или «Повелитель бури», кто из них более документален? Кто более боевик? Достаточно ли в титрах указать знакомых актёров или увеличить бюджет, чтобы экшн заслонил собой реализм или достаточно вполне выдуманную историю снять реалистичной камерой, как это сделала Кэтрин Бигелоу, и все поверят в то, что так всё и было?
В этом как раз и есть главный конфликт реконструкторских фильмов вроде «Форпоста» — реальность первоосновы с одной стороны начинает довлеть над авторами, которые подбирают похожих актёров (в основном никому неизвестных), строят реалистичные декорации, тщательно подбирают задники, используют аутентичную амуницию и технику, в конце дают под титры фотографии реальных солдат, но попутно выясняется, что за всем этим антуражем снимать не о чем. Подвиг преодоления заведомо патовой ситуации — война эта никому не нужна, завтра уезжаем, генералы идиоты, солдаты молодцы, но ничего не могут противопоставить аду вокруг кроме как попробовать победить — слишком короток, приходится заполнять остаток хронометража бесконечными сменами капитанов, унылым солдатским бытом и небольшими репризами про афганскую армию и талибан.
В итоге подвиг подвигом, но в финальном сезоне «Родины» ровно та же история про такой же форпост в совершенно выдуманном сюжете снята ничуть не менее достоверно, а героям сочувствуешь безо всяких затяжных звонков домой, и даже солдатский быт показан куда интереснее. По большому счёту, выделяются во всей этой солдатской братии «Форпоста» не награждённые посмертно (их толком показать даже и не сумели), а сержант Картер, который мечется и преодолевает без показного героизма и не потому, что так надо, а через не могу, и это главный живой момент во всём фильме. Занятно, что именно он почти и не стрелял.
Название фильма: Форпост
Оригинальное название: Outpost
Прокат в России фильма "Форпост": 30 июля 2020 года
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О фильме "Форпост":
Орландо Блум в боевике про американский форпост в Афганистане по мотивам реальных событий.
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