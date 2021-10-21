Рецензия: Сейчас они покажут

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 21 октября 2021

«Старый Генри» — нарочито красивый и классический вестерн о том, как один фермер в одиночку даёт отпор банде грабителей. У него нет претензий на награды и вековую память, но есть претензия на то, чтобы быть серьёзным драматическим кино. Бэкграунд авторов многое проясняет: это крепко сбитая продакшн-команда из оператора, продюсера и режиссёра-продюсера-сценариста, которые много лет снимали малобюджетный комедийный трэш в плохом смысле. Лучшим достижением в карьере двоих из них было исполнительное продюсирование ужасного фильма Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка».

«Генри» — кино другого уровня, другой лиги, другого направления в карьере. Оно из другого мира. И самое простое объяснение этому: что однажды по какой-то причине несколько друзей захотели доказать всем, что они могут иначе.

Отсюда фестивальная вычурность во всём: ультраширокая, старомодно виньетирующая линза, долгие вдумчивые кадры, пасторальность, картинная многоплановая расстановка актёров, пронзительный оркестровый саундтрек, титры с засечками и так далее. Денег хватало только на маленькую историю, поэтому основное действие происходит вокруг одной локации — дома фермера, но место выбрали хитрое — среди высоких холмов, которые естественным образом красиво ложатся в тот самый ультраширокий кадр. Особенно они хороши в осеннее время в предзакатном свете, поэтому в таких условиях фильм и снимали как можно больше.

Получился камерный «Джесси Джеймс», и это уже безусловное достижение, ради которого «Генри» стоит смотреть. Но кроме этого, в нём оказался удивительно самоотверженный Тим Блейк Нельсон в роли того самого фермера Генри. Он настолько живой, что оживляет и просто видовое кино, и скромный сценарий, который по сути оказывается сильно упрощённой версией «Непрощённого». Этому прекрасному образу, возможно, не очень удаются прыжки в окно, но удаётся всё остальное — многозначительные прищуры, тревожные взгляды сквозь обманчиво спокойную решимость, и отчаянный Джон Уик, в которого до конца не веришь, а он действительно получается. Болеешь за него, как за своего. Замечательное чувство, надо признать.