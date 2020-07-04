Рецензия: Ласковый и нежный

Роман КОРНЕЕВ , 4 июля 2020

«Мой шпион» оказался одним из первых пострадавших от мартовских коронавирусных отмен релизов, успев выйти только на второстепенных рынках, и вот теперь, пока голливудский мэйджоры переносят первые значимые премьеры всё дальше на август, этот и подобные ему фильмы призваны потихоньку открывать кинотеатры там, где это разумно и возможно. И для такого открытия у жанра детско-шпионской комедии есть все необходимые возможности — лёгкий сюжет, традиционно симпатичный Дэйв Батиста в роли незадачливого агента ЦРУ, нелепая напарница, шустрая девочка, какие-то традиционные закадровые террористы, романс с мамой, покатушки на катке, собачка оживляет кадр. Что может пойти не так?

Для начала, и это очевидно, всё тут было цельнотянутым, и сам Батиста, и его начальник, и напарница, и девочка, и террористы, и гей-соседи, и даже мамочка без зазоров позаимствованы из других фильмов. Но это не проблема для столь традиционного жанра как смесь «Детсадовского полицейского» с «Лысым нянькой». Да и нужно ли тут что-то изобретать? Главное чтобы дружба громилы с девочкой смотрелась естественно, а в конце все благополучно спаслись и ушли на камеру на фоне взрыва. Лаконичность тут даже хороша, не позволяя авторам наступать на слишком большое количество грабель.

Для начала, тут слишком много уже невынужденных самоповторов. То есть реально весь фильм проходит под одну и ту же шутку про «уделана девятилеткой», гэги же с собачкой и «танцем из Шрека» повторяются по три раза буквально не меняя ракурса, как будто их снимали подряд, чтобы не морочиться. Далее, авторы умудрились в итоге настолько переборщить с лаконизмом сюжета, что он начинает перерастать в абстракцию. Незамысловатые даже для комедии торговцы плутонием, ещё более незамысловатый детектив с дядей, совсем вымученная погоня, абстрактный романс, из всего этого выбивается разве что «день родителей», но и он как-то излишне лаконичен, будто авторы сами стесняются собственного сюжета.

А между тем при должной изобретательности и эта криповая тема про камеры в спальне могла быть обыграна более удачно, и токсичные романтические чувства на работе нынче в моде, и гей-соседи получились ну слишком штампованными и опять же полупрозрачными (Мишкин-Чепига? нет, не слышал). В общем, уже имеющийся материал можно было и нужно было дотягивать, а не уповать исключительно на известность Батисты (не так уж она и велика) и миловидность девочки. Но получилось то, что получилось, незамысловатая, но достаточно тёплая проходная комедия про детей и шпионов.