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Мортал комбат | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 4 | постеры: 6 | в ролях
Русский трейлер R New :: 20.02.21
Название фильма: Мортал комбат
Оригинальное название: Mortal Kombat
Прокат в России фильма "Мортал комбат": 8 апреля 2021 года
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О фильме "Мортал комбат":
Новая попытка экранизировать сюжет классической видеоигры.
В роли Скорпиона Хироюки Санада.
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