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Мортал комбат

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Фигалити

Роман КОРНЕЕВ, 8 апреля 2021
Рецензия

В наше время глупо задаваться вопросом — зачем вообще было снимать тот или иной фильм. Тот факт, что фильм досняли и он вышел в кинотеатрах — уже повод для жизнерадостного веселья, на такой безбашенный поступок сейчас способны только пустившиеся во все тяжкие «Уорнеры». В случае же нового «Мортал комбата» лучшего времени для выхода и не придумаешь, ровным счётом никому не нужный и заранее обречённый на волну хейта новодел в любую другую пору благополучно вышел бы на видео, и не стоил бы обсуждения, но в нашу пост-ковидную пору, когда смотреть нечего даже на стриминговых сервисах (съёмки-то простаивают), сам лорд Рейден велел — домонтируй что есть, и выпускай в кино одновременно со стартом в HBO MAX, хуже всё равно не будет.

А вот лучше — вполне могло быть, поскольку у фильма совершенно отвратительный трейлер, который не проканал бы даже в девяностые. По сути, он выглядит так, будто у тридцатилетнего возраста брутальной франшизы про фаталити и «финиш хим» буквально за воротами киностудии толпится тьма фанатов, готовая заносить деньги за любую фигню, лишь бы с любимыми персонажами. Но в наше время банального перечисления имён мало. Лю Канг, Джакс, Горо и присные — ребята, конечно, культовые, но средний возраст тех, кто играл в них ещё в начале девяностых, сейчас приближается к пятидесяти. А дальнейшая история серии игр мягко говоря переживала и лучшие времена. Нынче принято нас, старичков, заманивать в этот угол ринга кросс-оверами с Лигой Справедливости и Терминатором, а кат-сцен с кровищей и на специальных каналах на ютубе полно.

Мортал комбат

Так что идут нынче на фильм скорее из ностальгии или с киноголодухи, пошли бы на что угодно, любую ерунду, но любая ерунда покуда перенесена на июль, приходится слушать песню валенки. И юмор в том, что фильм в итоге всё-таки оказывается лучше трейлера. Он в меру фанатский (предыстория Скорпиона пересказана вполне по лору), и в нём не такой уж отвратительный графон (классическое фаталити с драконом и пострадавший в классике Рептайл вполне себе неплохи), ну а то, что персонажи понадёрганы практически рандомно, ну так это жанр такой. Почему именно Кано, Милена и Кабал? А почему нет.

Другое дело, что Хироюки Санада в качестве специально приглашённой звезды в маске отнюдь не вытянул то, что раньше вытягивал Кристофер Ламберт. Но переругивания между персонажами забавные, главный герой (единственное, что тут придумано авторами, а не понадёргано из игры) не раздражает, отсылочки к той самой музыкальной теме есть (хотя и едва заметные, чтобы не засудили), а что драчки местами так плотно нарезаны, и начинает казаться, будто актёры вообще не умеют драться ногами — так это нынче в каждом первом фильме, скажите спасибо, что через забор прыгают не в трёх монтажных склейках. Ну, да, всё это одна сплошная кат-сцена между короткими драками (очень короткими), да, мордатый Рейден и донельзя нехаризматичный Саб-зиро зря занимают место на экране. Но зато Кано смешной, а Кунг Лао с дурацкой своей шляпой внезапно получился неплохо — уже хлеб. Всё могло быть и гораздо хуже.

Мортал комбат


 
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Название фильма: Мортал комбат
Оригинальное название: Mortal Kombat
Прокат в России фильма "Мортал комбат": 8 апреля 2021 года
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» Голливуд » Компьютерные игры
О фильме "Мортал комбат":

Новая попытка экранизировать сюжет классической видеоигры.

В роли Скорпиона Хироюки Санада.

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Мортал комбат:

Мортал комбат
постеры фильма: 6
кадры из фильма: 8
трейлеры: 6

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