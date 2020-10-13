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Охотник на монстров | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 13.10.20

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Все ролики фильма "Охотник на монстров" (3, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Охотник на монстров
Оригинальное название: Monster Hunter
Прокат в России фильма "Охотник на монстров": 3 декабря 2020 года
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» Голливуд » Компьютерные игры
        ... » Фантастика
О фильме "Охотник на монстров":

Пол В.С. Андерсон представляет экранизацию видеоигры.

В главной роли: Мила Йовович.

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Охотник на монстров:

Охотник на монстров
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Пацаны: Сезон 2: Борцы и дети
Главный извращенец-убийца, живший ради грудного молока, быстро превратился в травмированного, но умеющего сочувствовать человека

Честный вор: Рыжий, честный, влюблённый
Лайам Нисон может играть такие роли, не переставая попивать пина коладу в собственном бассейне в задымлённой Калифорнии

Гнездо: Нищета и собаки
Немудрящая притча о том, что всяк сверчок знай свой шесток, к концу фильма становится давящей драмой о внутренней пустоте

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся
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12 октября, понедельник
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