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Мавританец

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Рецензия: Заключённый номер 760

Роман КОРНЕЕВ, 26 февраля 2021
Рецензия

Главное, что можно сказать про фильм «Мавританец» — это то, что он безнадёжно устарел. Страсти вокруг Гуантаномо что за океаном, что у нас стихли давно, небольшой всплеск был при Трампе, когда тот формально разрешил помещать туда новых заключённых, а с возвращением в Белый дом демократа вопрос о так и не случившемся при Обаме закрытии тюрьмы снова актуален, но не более. Потому авторы «Мавританца» не особо пытаются поднимать проблемы собственно тюрьмы — охранники тут все нарочито анонимны, надевая по очереди то маски улыбчивой доброжелательности, то маски жестоких кроликов. Все, кроме единственного военного следователя, он же главный злодей, который, впрочем, тоже показан мельком и недостаточно персонализированно.

По сути, авторы решили сделать из злоключений мавританца, то есть из собственно пересказа оригинальной толстой книжки с многостраничными цензурными штрихами, своеобразный закадровый процедурал, где адвокатки Джоди Фостер и Шейлин Вудли с одной стороны и военный прокурор Бенедикт Камбербэтч с другой, глядя сквозь амбразуру собственных тайных или явных предубеждений на малахольного подозреваемого, постепенно докапываются до незамысловатой истины, что признания его добыты под пытками и потому грош им цена.

При этом сам подозреваемый сначала пол-фильма вовсю подыгрывает подозрениям на свой счёт, а потом вдруг внезапно оказывается таким совершенно невиновным, что становится не столько обидно за то, что сияющий град на холме ничего не может противопоставить запрещённым в том числе в РФ организациям, кроме как пытая своих врагов и годами содержа их в полузаконных тюрьмах без предъявления обвинений, сколько непонятно, за что его так. То есть исходный мессидж в финале размывается. Мол, если мы сами не готовы соблюдать права своих врагов, то что мы можем им-то предъявлять, ведь когда-то они же и были нашими друзьями, но вот конкретно этот парень вовсе ни при чём (хотя его ещё задолго до 11 сентября неоднократно ловили на связях с подозрительными людьми, да он и не скрывает). А раз так, становится совершенно непонятно, а чего ж его нобелевский лауреат Обама сразу не выпустил? Загадка, в общем.

Мавританец


 
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Название фильма: Мавританец
Оригинальное название: Mauritanian
Прокат в России фильма "Мавританец": 18 февраля 2021 года
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» Голливуд » Драмы
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О фильме "Мавританец":

Джоди Фостер, Бенедикт Камбербэтч в драме о заключённом Гуантаномо, который провёл там 14 лет без предъявления обвинения.

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Мавританец:

Мавританец
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Мавританец: Заключённый номер 760
Подозреваемый сначала пол-фильма вовсю подыгрывает подозрениям на свой счёт, а потом вдруг внезапно оказывается совершенно невиновным

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