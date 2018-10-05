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Две королевы, Мария – королева Шотландии / Мария – королева Шотландии | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Международный трейлер New :: 05.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Две королевы
Оригинальное название: Mary Queen of Scots
Прокат в России фильма "Две королевы": 17 января 2019 года
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О фильме "Две королевы":
Британская историческая костюмная драма о заговоре Марии Стюарт против её кузины, королевы Англии Елизаветы I.
В ролях: Марго Робби, Сирша Ронан.
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Две королевы, Мария – королева Шотландии:
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