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Две королевы, Мария – королева Шотландии / Мария – королева Шотландии

Трейлеры » Исторический Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Провисла струна

Никита КОМАРОВ, 19 января 2019
Рецензия

Подумайте про Марию, королеву Шотландии, и, если это имя вам знакомо, вполне вероятно, что в первую очередь вы вспомните про казнь через обезглавливание — будоражащий конец, значимость которого «Две королевы» ещё как-то признают, частично помещая его в пролог. При этом, впрочем, фильм вообще не интересуют детали напрямую приведшего к казни Бабингтонского заговора; последние два десятка лет жизни Марии здесь опущены, внимание авторов обращено на 1560-е годы, в течение которых она находилась на свободе. Не то, чтобы фильм хоть каким-то образом передавал ощущение течения времени; в его подходе — взять годы интриг и конфликтов и направить их на зрителя прямолинейным упрощённым потоком — нет места подобным усилиям.

В кадре происходит достаточно драмы, чтобы толкать фильм вперёд, но из религиозных конфликтов, дерзких браков, оскорблений и мятежей так и не складывается чего-то организованного и цепляющего — если только оно не обретает вид случайной комедии, как в случае с Дэвидом Теннантом в роли протестанта-проповедника, который, кажется, не ест, не спит, а только и читает один бесконечный монолог о порочности Марии. Режиссёр Джози Рурк, пришедшая в кино после многих лет в театре, с чуткостью относится к деталям женской жизни в 16-м веке, но в остальном в её работе нет ни энергии, ни характера. Подлинное авторство здесь — за компанией Working Title, и достижение её в том, что, глядя на подходящий скорее для телевидения результат, начинаешь скучать по режиссёрам вроде Джо Райта и Тома Хупера и их попыткам выделиться хоть как-нибудь.

Почему, в конце концов, снова эта история, уже неоднократно экранизированная? Почему именно сейчас? Какое-то время кажется, что фильм попросту отвлекается, считая нужным расположить себя к современной публике через анахронистический кастинг, поддержку Марией своего небинарного друга, множество сцен, в которых мужские персонажи выставляют себя шовинистическими свиньями, и так далее. Но затем становится понятно, что, если смысл существования «Королев» в чём-то и заключается, то именно в этом: превратить события почти 500-летней давности в историю двух хороших женщин, которые бы всё сделали правильно и вообще были бы чуть ли не лучшими подругами, если бы не происки жадных до власти мужчин. На практике это неплохой способ сделать кино менее интересным с исторической и с феминистской точки зрения одновременно.

Две королевы


 
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Название фильма: Две королевы
Оригинальное название: Mary Queen of Scots
Прокат в России фильма "Две королевы": 17 января 2019 года
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О фильме "Две королевы":

Британская историческая костюмная драма о заговоре Марии Стюарт против её кузины, королевы Англии Елизаветы I.

В ролях: Марго Робби, Сирша Ронан.

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Две королевы, Мария – королева Шотландии:

Две королевы, Мария – королева Шотландии
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 6

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