|
Игрушка для взрослых
Рецензия: Синтетические партнёры
«Игрушка для взрослых» (или как это более прямолинейно и, по сюжету, правильно переведено в неофициальных переводах — «Созданы для любви») с первых же кадров (и по трейлеру) прикидывается такой смесью из «Чёрного зеркала» с его социальным кибер-реализмом и «Похмелья» с его чёрным юмором. Или, если хотите, такая комедийная версия «Разрабов» на минималках. А что, прожившая 10 лет в стенах стерильного «хаба» жена эксцентричного собирательного создателя всего-всего компьютерного от телефона до соцсетей по имени Байрон Гоголь ввиду грозящего ей неминуемого, хотя и добровольного чипирования пускается в бега, снова попадая в оффлайновый мир бумеров с пивняками, деревенскими родео, резиновыми женщинами (простите, синтетическими партнёрами) и живыми монашками.
И на этом концепция немедленно начинает ломаться. Мы ожидаем кринжа, а получаем мимими, как будто о главной героине так заботились-заботились 10 лет к ряду, что она внезапно встрепенулась и ну бежать. Даже главный сюжетообразующий момент, когда она выясняет, что её уже успешно чипировали, он как-то настолько проскакивает мимо сюжета, что начинаешь задумываться, что правда, героиня просит подручных Гоголя не вынимать покуда имплантат, поскольку ей ещё в суд за разводом ходить? Ну и совсем-совсем финал в изначальном концепте смотрится ну очень странно, поскольку мановением руки Хэйзел снова верит Байрону, а Байрон такой весь хороший-хороший, потому что он что? Сходил попить пиваса?
Однако всё это резко встаёт на свои места — и странная подружка, и странная монашка, и «пастбище» это, и даже резиновая папина подружка — если предложить особую интерпретацию происходящего. А именно, если представить весь фильм как ретро-фантастику о навязчивых взаимоотношениях новых технологий ака собирательного Гоголя с нами, их потребителями разных поколений в лице дочи-папы и прочих жителей городка. То есть да, это мы с вами 10 лет добровольно и по любви отдавали все свои данные соцсетям, поисковикам и мобильным девайсам, а потом внезапно встрепенулись, ой, нас же уже чипировали, бесогон был прав!
И сами соцсети такие, ой, повесточка же, все стали очень ранимые, с людьми надо тоньше, а на вещи надо смотреть ширше. Ну и в целом все современные нео-викторианские приколы про «секс — это грязно» и прочие изыски вроде продажи могил вполне себе получают свою интерпретацию. И да, сколько бы мы не боролись на словах с засильем технологий, жить-то всем хочется. А без засовывания в себя разнообразных штук и веществ, без перехода на искусственное мясо и без добровольной самоизоляции, похоже, долгая и счастливая жизнь нам уже не светит. И готовы ли мы поступиться собственной свободой вновь, теперь уже осознанно и добровольно? Сериал говорит что да, готовы.
Название сериала: Игрушка для взрослых
Оригинальное название: Made for Love
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О сериале "Игрушка для взрослых":
Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму», «Зависнуть в Палм-Спрингс») в фантастической комедии для взрослых о муже-миллиардере, который вживил своей жене чип.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Игрушка для взрослых:
Гнев человеческий: Печень, лёгкие, селезёнка, сердце
Игрушка для взрослых: Синтетические партнёры
Поколение Вояджер: Руки убрал
Нечестивые: Самоэкзорцизм
Чернобыль: Покажи мне драму + видеоподкаст
22 апреля, четверг
21 апреля, среда
20 апреля, вторник
19 апреля, понедельник
Североамериканский прокат, застывший в ожидании значимых премьер, продолжал на неделе планово снижаться...
|
|
|
|
|
«Гнев человеческий», рецензия «Чернобыль», рецензия + подкаст «Майор Гром: Чумной Доктор», подкаст «Годзилла против Конга», подкаст «Нечестивые», отзыв «Мортал комбат», отзыв «Никто», отзыв «Сила грома», отзыв «Игрушка для взрослых», отзыв «Ученик экзорциста», отзыв «Снайдеркат», подкаст «Поколение Вояджер», отзыв