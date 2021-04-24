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Игрушка для взрослых

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Синтетические партнёры

Роман КОРНЕЕВ, 24 апреля 2021
Рецензия

«Игрушка для взрослых» (или как это более прямолинейно и, по сюжету, правильно переведено в неофициальных переводах — «Созданы для любви») с первых же кадров (и по трейлеру) прикидывается такой смесью из «Чёрного зеркала» с его социальным кибер-реализмом и «Похмелья» с его чёрным юмором. Или, если хотите, такая комедийная версия «Разрабов» на минималках. А что, прожившая 10 лет в стенах стерильного «хаба» жена эксцентричного собирательного создателя всего-всего компьютерного от телефона до соцсетей по имени Байрон Гоголь ввиду грозящего ей неминуемого, хотя и добровольного чипирования пускается в бега, снова попадая в оффлайновый мир бумеров с пивняками, деревенскими родео, резиновыми женщинами (простите, синтетическими партнёрами) и живыми монашками.

И на этом концепция немедленно начинает ломаться. Мы ожидаем кринжа, а получаем мимими, как будто о главной героине так заботились-заботились 10 лет к ряду, что она внезапно встрепенулась и ну бежать. Даже главный сюжетообразующий момент, когда она выясняет, что её уже успешно чипировали, он как-то настолько проскакивает мимо сюжета, что начинаешь задумываться, что правда, героиня просит подручных Гоголя не вынимать покуда имплантат, поскольку ей ещё в суд за разводом ходить? Ну и совсем-совсем финал в изначальном концепте смотрится ну очень странно, поскольку мановением руки Хэйзел снова верит Байрону, а Байрон такой весь хороший-хороший, потому что он что? Сходил попить пиваса?

Игрушка для взрослых

Однако всё это резко встаёт на свои места — и странная подружка, и странная монашка, и «пастбище» это, и даже резиновая папина подружка — если предложить особую интерпретацию происходящего. А именно, если представить весь фильм как ретро-фантастику о навязчивых взаимоотношениях новых технологий ака собирательного Гоголя с нами, их потребителями разных поколений в лице дочи-папы и прочих жителей городка. То есть да, это мы с вами 10 лет добровольно и по любви отдавали все свои данные соцсетям, поисковикам и мобильным девайсам, а потом внезапно встрепенулись, ой, нас же уже чипировали, бесогон был прав!

И сами соцсети такие, ой, повесточка же, все стали очень ранимые, с людьми надо тоньше, а на вещи надо смотреть ширше. Ну и в целом все современные нео-викторианские приколы про «секс — это грязно» и прочие изыски вроде продажи могил вполне себе получают свою интерпретацию. И да, сколько бы мы не боролись на словах с засильем технологий, жить-то всем хочется. А без засовывания в себя разнообразных штук и веществ, без перехода на искусственное мясо и без добровольной самоизоляции, похоже, долгая и счастливая жизнь нам уже не светит. И готовы ли мы поступиться собственной свободой вновь, теперь уже осознанно и добровольно? Сериал говорит что да, готовы.

Игрушка для взрослых


 
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Название сериала: Игрушка для взрослых
Оригинальное название: Made for Love
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Игрушка для взрослых":

Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму», «Зависнуть в Палм-Спрингс») в фантастической комедии для взрослых о муже-миллиардере, который вживил своей жене чип.

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Игрушка для взрослых:

Игрушка для взрослых
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 10
трейлеры: 2

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