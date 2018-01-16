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Счастливчик

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Рецензия: Уйти с миром

Никита КОМАРОВ, 16 января 2018
Рецензия

Гарри Дин Стэнтон снимался в кино около 30 лет к тому моменту, как Сэм Шепард написал для него главную роль в «Париже, Техас», и затем — ещё более 30 до тех пор, пока сценаристы «Счастливчика» Логан Спаркс и Драго Сумонья не сделали для него то же самое во второй раз; больше этого уже не случится. Что тот, что другой фильм не просто помещает второстепенного актёра в центр: оба их отличает понимание того, каким он является сокровищем, и соответствующее к нему отношение. Открывающая сцена «Счастливчика» с почтительно-дразнящим тоном скрывает от зрителя лицо Стэнтона, вылавливая вместо этого крупные планы рук, ног, затылка, ковбойских ботинок и шляпы, пожелтевшей юношеской фотографии — но картина не станет полной и правильной, пока он не выйдет навстречу камере, великий, как всегда, в своей непритязательности.

Структура — как в «Патерсоне» (фильмы также объединяет актёр Барри Шабака Хенли, держащий бар у Джармуша и забегаловку здесь): несколько дней из жизни обитателя небольшого городка, в течение которых подчёркивается как рутина, так и отход от неё. В случае «Счастливчика» этот отход мотивирован внезапным осознанием близости конца; это делает фильм не просто погружением в жизнь, но целой полнометражной рефлексией, и ведёт к тому, что сами авторы не оставят своего 90-летнего колючего атеиста в покое, пока он не откроет себя к общению с новыми людьми, не продемонстрирует скрытые глубины и не произнесёт, наконец, целый кульминационный монолог о грядущей встрече с пустотой.

Лаки

Отсюда, с одной стороны — некоторый ненужный вес и искусственность, но с другой — превосходные отдельные эпизоды и непредвиденный резонанс ввиду того, что до зрителя «Счастливчик» добрался уже после того, как самого Стэнтона не стало. Укладываясь менее чем в полтора часа, фильм не увязает в своих размышлениях и не отвлекается на лишнее, и снявший его Джон Кэрролл Линч — один из лучших второплановых актёров своего собственного поколения — придаёт ему лёгкую эксцентрику, не отвлекающую на себя внимание, но отделяющую его от потока безликого американского независимого кино.

Отдельное же удовольствие от фильма скрывается в том, что это выступление не одного прекрасного характерного актёра, но целой компании. Пока Стэнтон остаётся главным героем, с ним разделяют экран заслужившие это люди его же породы — Хенли, Рон Ливингстон, Бет Грант, Эд Бегли-младший, товарищ по «Ностромо» Том Скерритт — каждый из которых привносит свой неподдельный колорит и опыт; сильнее всех, впрочем, выделяется другой Линч, и хотя в его случае не получается забыть, на кого ты смотришь, он, как обычно, излучает столько теплоты, что принять его несложно, даже невзирая на его собственное долгое сотрудничество с исполнителем главной роли. Будь Стэнтон жив, он бы наверняка продолжал работать, как ни в чём не бывало, и «Счастливчик» не задумывался лебединой песней — но на его месте сложно представить лучшую.



 
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Название фильма: Счастливчик
Оригинальное название: Lucky
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О фильме "Счастливчик":

История духовного путешествия 90-летнего старика по имени Лаки.

В ролях: Гарри Дин Стэнтон, Дэвид Линч.

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Счастливчик:

Счастливчик
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 1

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