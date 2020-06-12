  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Личная жизнь

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Уходя уходи

Роман КОРНЕЕВ, 12 июня 2020
Рецензия

Перед началом просмотра сериала «Личная жизнь» нужно понимать, что его автор Сэм Бойд уже снимал подобное кино, называлось оно «В отношениях» (у нас «Статус: Всё сложно»), и было оно устроено по той же общей композиции — две пары на разных фазах отношений (но обе не женатые) пространно размышляют о дэйтинге, дружбе, знакомствах, замужестве и так далее, после чего уходят в закат. Главная разница фильма и сериала состоит собственно в фигуре Анны Кендрик, которая выступает тут продюсером и потому моментально перетягивает одеяло на себя, оставляя истинными движителями сюжета исключительно женских персонажей, и квинтессенция тут, конечно, наступает во время лесби-девичника, где женские персонажи выполняют уже все гендерные роли подряд — женихов, невест, стриптизёрш, воровок и алкоголичек.

То есть сериал этот не про отношения, а про женскую половину отношений. Мужички тут если что и делают, то возят с собой улей, теряют работу или, опять же, непрерывно уходят в закат, причём происходит это не потому, что главная героиня у всех историй одна и та же, а потому что про мужчин Анне не интересно, и в этом смысле тут очень много общего с британским сериалом «Дрянь» за тем существенным исключением, что там всё-таки комедия, а тут вся комедия закончилась на трейлере. Потому что если Сэму Бойду интересно в комедию, то Кендрик это не интересно, она выглядит такой Ханной Бананой без лишнего веса и претензий на писательский талант, которая последовательно погружает себя во внезапные влюблённости (и в этом смысле история про дэйтинг тут весьма эпизодична и довольно полупрозрачна), после чего начинает так же последовательно страдать от их изначально очевидной конечности и потому в обозримом горизонте бессмысленности.

Личная жизнь

И тут происходит такой неловкий поворот, когда изначально запланированная лёгкая комедия постепенно превращается в тягостную драму со слезами, депрессиями, алкоголизмами, длительными созависимыми отношениями (которые почему-то названы в сценарии «браком») и столь же тяжёлыми последующими разводами. Именно ради этого автопсихоанализа всё задумано, исполнено и к нему же и сведено, бесконечно разматываясь назад во времени за счёт фигуры мамы, однако вперёд она не смотрит. Сериал добирается до того самого финального знакомства и на нём обрывается, что опять же больше говорит об авторах, нежели о предмете сериала. Для Бойда и Кендрик временные отношения мучительны ввиду их конечности, а длительные непонятны и состоят из загадочной пустоты космоса, в который можно уйти, но откуда нельзя вернуться, причём визуализированы эти длительные отношения в виде случайного ребёнка, которым сериал и обрывается.

То есть по мере продвижения по сюжету депрессия становится всё тяжелее, а персонажи всё воображаемее. Авторы словно сами уже не понимают, куда и зачем они движутся, помня только о том, что в конце должна быть свадьба и дети, но дети эти в единственном числе получаются такими же случайными, внезапными и полупрозрачными, как та свадьба. То есть авторам было настолько лень придумывать финал, что его немудряще просто проговорили. Ой, у меня ребёнок, ой, у меня Тот Самый Человек, ой, а у подружки свадьба. То есть в отличие от «Дряни» (да даже и «Девчонок») тут всё так и ограничилось довольно голословным концептом, быстро забывшим про комедию, но драму так и не додумавшим.

Личная жизнь


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Личная жизнь
Оригинальное название: Love Life
Планы выпуска: 2020 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Комедийные
О сериале "Личная жизнь":

Анна Кендрик в мелодраме про отношения вообще и дэйтинг в частности.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Майор Гром: Чумной ДокторДоводНеистовыйТоп Ган: МэверикДушаЛюди Икс: Новые мутантыНа связиНе время умирать
Недавние громкие новинки:
Мир Дикого западаПлохие парни навсегдаСпутникБладшотОчень странные делаДжентльменыЛучше звоните СолуСоник в кино

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Светила Дублированный ролик о съёмках
Страна Лавкрафта Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
Защищая Джейкоба Русский трейлер
» Трейлер
Личная жизнь Русский трейлер
» Русский тизер
» Трейлер
Байки из Петли Промо-ролик
Космические силы Промо-ролик
И повсюду тлеют пожары О съёмках
Солнечные противоположности О съёмках
Игра престолов Год спустя. Вирусное видео
Космические силы Трейлер
Всё о сексе Ролик об озвучании
  
Новые трейлеры:
Артемис Фаул Отрывок
Форпост Русский трейлер
» Трейлер
7500 Трейлер
Мы Тизер-трейлер
Джуди и Панч Трейлер 2
» Трейлер
Мой создатель Русский трейлер
Французский вестник Русский трейлер
Билл и Тед Трейлер
» Трейлер оригинала
Ты должен был уйти Трейлер
Светила Дублированный ролик о съёмках
Страна Лавкрафта Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 июль август сентябрь октябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Личная жизнь:

Личная жизнь
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 10
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Личная жизнь: Уходя уходи
В отличие от «Дряни» всё ограничилось довольно голословным концептом, быстро забывшим про комедию, но драму так и не додумавшим

Джуди и Панч: Бей сильнее
Панчлайн здесь один — тот самый неожиданный взмах топора, а кроме него осталась только декламация прав с трибуны

Рик и Морти: Сезон 4: Альтернативное
Сезон поделили на две неравные части с четырьмя месяцами перерыва, но, к счастью, вторая половина оказалась куда лучше первой

Космические силы: Ради мира во всём мире
Оставив в стороне комедию про придурков, авторы массированно шутят про науку, космос, военный космос, китайские спутники и неудачные запуски

Защищая Джейкоба: Батя разрулит
Сериал похож на «Ошибки прошлого» тем, что на самом деле распутывать загадку убийства здесь не хотят
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Артемис Фаул, Artemis Fowl
» Отрывок

11 июня, четверг

Форпост, Outpost new
постеров: 1, кадров: 3
» Русский трейлер
» Трейлер

7500, 7500 new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер

Мы new
постеров: 1, кадров: 3
» Тизер-трейлер

10 июня, среда

Билл и Тед, Bill and Ted Face the Music
постеров: 1, кадров: 9
» Трейлер
» Трейлер оригинала

Джуди и Панч, Judy & Punch new
постеров: 3, кадров: 11
» Трейлер 2
» Трейлер

Мой создатель, Archive new
постеров: 1, кадров: 20
» Русский трейлер

Французский вестник, French Dispatch
» Русский трейлер

9 июня, вторник

Ты должен был уйти, You Should Have Left
постеров: 1, кадров: 10
» Трейлер

Светила, Luminaries
» Дублированный ролик о съёмках

4 июня, четверг

Страна Лавкрафта, Lovecraft Country
постеров: 1, кадров: 1
» Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер

2 июня, вторник

Защищая Джейкоба, Defending Jacob
постеров: 1, кадров: 10
» Русский трейлер
» Трейлер

31 мая, воскресенье

Майор Гром: Чумной Доктор
постеров: 4, кадров: 1
» Трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Джуди и Панч», отзыв . «Рик и Морти», 4 сезон, отзыв . «Космические силы», отзыв . «Дoжить до утра», отзыв . «Солнечные противоположности», отзыв . Сериал «Личная жизнь», отзыв . «Капоне», отзыв . Сериал «Великая», отзыв . Сериал «Светила», отзыв . Сериал «Защищая Джейкоба», отзыв . «Кровавые машины», отзыв . «Ассистент звезды», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Бладшот", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " "
Новинки кино 2020: "Довод", "Мулан", "Чудо-женщина 1984", "Билл и Тед", "Вратарь галактики", "Люди Икс: Новые мутанты", "Тихое место 2", "Kingsman: Начало", "На связи"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   