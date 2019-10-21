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Жить с самим собой
Рецензия: Оба хуже
«Жить с самим собой» — это мини-сериал Netflix c Полом Раддом, который уже на уровне идеи вступает в борьбу с классикой: кауфманскими «Вечным сиянием чистого разума» и «Адаптацией» и всем известным эпизодом «Рика и Морти», где герои разделились на хорошие и плохие версии. Пол Радд тоже расщепляется: депрессивный неудачник по совету едет в магический спа, где улучшают ДНК, а получает себя самого в могиле и своего клона, который действительно лучше во всём.
Принципиальный нюанс этого раздвоения в том, что клон — это просто версия героя без всех переживаний за свою сорокалетнюю жизнь. У него те же ДНК, те же воспоминания. Просто он ничего не выстрадал, и это та важнейшая мелочь, к которой рано или поздно приходят все сценарные конфликты, и та мелочь, которая позволяет авторам говорить что-то новое, потому что в остальном они повторяют лучших, и делают это часто слабее. Причём только потому, что боятся быть жёстче. Мелочь, которая говорит, что жизнь всех делает хуже: дай ей только время.
Почти каждый эпизод завершается многообещающим финалом, который сливают в шутку, сатира перебивается ромкомом, а любой драматичный накал заканчивается слезами, прощением и какой-нибудь неловкой шуткой. Ну нельзя высмеивать ничего вполсилы. Это плохо работает. Драки, где в конце обнимаются, срывы покровов, похищения и запои, у которых нет последствий, факапы, которые разрешаются хэппи-эндом — это всё слишком сладко. Щадяще к персонажам. Удивительное дело: какие герои, такое и кино.
Название сериала: Жить с самим собой
Оригинальное название: Living with Yourself
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О сериале "Жить с самим собой":
Пол Радд в драмком-сериале Netflix о том, как мужчину в результате лечения заменяют улучшенной версией самого себя.
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