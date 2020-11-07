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Кровные узы, Отпусти его / Отпусти его | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 07.11.20

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Все ролики фильма "Кровные узы" (4, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Кровные узы
Оригинальное название: Let Him Go
Прокат в России фильма "Кровные узы": 10 декабря 2020 года
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О фильме "Кровные узы":

Кевин Костнер в роли бывшего шерифа, который отправляется в другой штат, чтобы после смерти сына вызволить своего внука из рук опасного семейства.

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Кровные узы, Отпусти его:

Кровные узы, Отпусти его
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

В чужой шкуре: Нолан курильщика
Здесь много своих поворотов, но они не так важны, как само погружение в растерянное, очень одинокое и безнадёжное депрессивное состояние

Выбивая долги: Понты
Фильм строит из себя криминальную трагедию, оставаясь дешёвым телевизионным мылом, которое безосновательно срывается в ультранасилие

Ведьмы: Крыски
Дети, превращённые в мышей, ведьмы, превращённые в крыс, дёрганый, нелогичный сюжет, повисающая в воздухе хтонь

Падение: Отцы и деды
Мелодрама оказалась недостоверно вставной, а прочий мрак выглядит неловкой жалобой взрослого сына на мёртвого отца

Последняя капля: Успокоительное
Коппола не только сняла отрезвляющее и подбадривающее женское кино, но заодно и защитила мужчин: не все они козлы
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Прокат в России: 18 февраля 2021 года
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