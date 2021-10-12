Бокс-офис США: «Не время умирать» против «Венома 2» За океаном, как и во всём мире, случилось столкновение двух из четырёх главных тяжеловесов осени — «Не время умирать» вышло в прокат на следующую неделю...

Однако посмотрел и есть мнение. Я анимешник и дорамщик. Поэтому могу судить достаточно взвешанно о данном произведении. Есть с чем сравнить... далее

Кинокасса России: «Не время умирать» проигрывает «Веному 2» В российском прокате уикенд был целиком отдан противостоянию единственного новичка «Не время умирать» и новоявленного главного тяжеловеса постковидного...