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Прошлой ночью в Сохо

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Рецензия: Сделать красиво

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 22 ноября 2021
Рецензия

Эдгар Райт начал снимать ещё в 90-х, но до сих пор время от времени молодится, как санденсовский дебютант. «Прошлой ночью в Сохо» — с одной стороны, кино, возможное только сейчас, в митушную и профеминистическую повестку, но с другой, массой деталей и даже прямым текстом ностальгирующее по ушедшим шестидесятым, когда музыка и мода были лучше. Спутать эту ностальгию с чем-то другим невозможно, если вспомнить, сколько её было в «Зомби по имени Шон» и, тем более, в «Армагеддец», в котором целиком сквозила возрастная тоска по ушедшему всему хорошему.

Личная одержимость Райта выливается в самых разных моментах. Его главная героиня, обожающая винтажность и ретро, погружается в реалистичные сновидения шестидесятых, где вроде рассказывается драматическая история певицы, превратившейся в проститутку, но где на самом деле Райт занимается игрой в форму, как в «Скотте Пилигриме» когда-то. Формат, конечно, другой, но заметно, как он выдумывает нарочито сложные в постановке сцены. Например, две главные актрисы либо зеркалят друг друга в разных реальностях, но в пределах одного кадра, либо играют одного персонажа, сменяя друг друга, опять же, в пределах одного кадра. Нет никаких причин снимать это хитро, как он делает, но для Райта это словно важнее всего.

Прошлой ночью в Сохо

Он делает абсолютно ненужные визуальные эффекты и красивые, но бессмысленные постановочные извороты что с полётами камеры, что с монтажными склейками. Особенно утомляют призраки мужчин, которые преследуют девушку, и откровенно картиночные яркие сцены с кричащей главной героиней или, например, сценами убийств. И если первая половина фильма по духу неожиданно напоминает его пивную трилогию с Ником Фростом и Саймоном Пеггом, та же ирония и те же барные стойки харизматичного Лондона, то во второй половине, когда визуал начинает открыто преобладать над всем остальным, кино неожиданно уходит в чистое джалло или, как вариант, раннего Полански. Получается, Райт тоже ностальгирует, но уже как фанат старого кинематографа.

Не то чтобы всё это проблема, но всё показанное сначала нравится, потом смущает и в конце концов раздражает, потому что режиссёр за этими красочными приколами постепенно забывает про сценарий вообще. Весь детектив вокруг персонажа Ани Тейлор-Джой сливается сильно раньше времени, как и сам её персонаж. Райт несколько раз грубо пускает пыль в глаза, но неожиданные повороты не столько удивляют, сколько снова раздражают — бестолковые, надуманные. Плюс, убийца-садовник неожиданно противоречит всей митушной морали, и Райт на глазах переобувается и начинает оправдывать его, чтобы внезапно мы не стали испытывать сочувствие к мужским шовинистским свиньям, которых он с таким размахом изобличал и пристыжал с экрана предыдущие полтора часа. Но мораль-то всё равно размывается. Нет чёткой авторской позиции. Он вроде бы хотел высказаться, но засмотрелся на блестящие игрушки и забылся. Непозволительный промах для вроде бы знакового режиссёра.

Прошлой ночью в Сохо


 
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Название фильма: Прошлой ночью в Сохо
Оригинальное название: Last Night in Soho
Прокат в России фильма "Прошлой ночью в Сохо": 25 ноября 2021 года
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О фильме "Прошлой ночью в Сохо":

Аня Тейлор-Джой в фильме-фантазии Эдгара Райта. Главная героиня в своих неоновых видениях распутывает тайну одного убийства.

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Прошлой ночью в Сохо:

Прошлой ночью в Сохо
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 6
трейлеры: 10

Рецензии и обзоры

Прошлой ночью в Сохо: Сделать красиво
Эдгар Райт занимается игрой в форму, как некогда в «Скотте Пилигриме», но не замечает большие проблемы со сценарием

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