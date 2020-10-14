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Последний богатырь 2: Корень зла | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 14.10.20
Прокат в России фильма "Последний богатырь 2: Корень зла": 31 декабря 2020 года
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О фильме "Последний богатырь 2: Корень зла":
Российский «Дисней» снял продолжение суперуспешных приключений последнего богатыря, хотя богатырей вокруг становится куда больше.
В ролях: Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Юрий Цурило. Режиссёр прежний: Дмитрий Дьяченко.
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Последний богатырь 2: Корень зла:
Пацаны: Сезон 2: Борцы и дети
Честный вор: Рыжий, честный, влюблённый
Гнездо: Нищета и собаки
Кто не спрятался: Нервное
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