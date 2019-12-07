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Последний богатырь 2: Корень зла | Трейлеры
Тизер-трейлер New :: 07.12.19
Прокат в России фильма "Последний богатырь 2: Корень зла": 24 декабря 2020 года
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О фильме "Последний богатырь 2: Корень зла":
Российский «Дисней» снял продолжение суперуспешных приключений последнего богатыря, хотя богатырей вокруг становится куда больше.
В ролях: Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Юрий Цурило. Режиссёр прежний: Дмитрий Дьяченко.
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