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Кодахром

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Провожая эпоху

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 23 июня 2018
Рецензия

«Кодахром» рассказывает вечную историю о отношений и примирений старых больных родителей и много лет не общавшихся с ними уже взрослых детей. В этот раз Джейсон Судейкис в качестве небритого разведённого лузера и почти уволенного музыкального продюсера везёт в последний путь умирающего Эда Харриса, своего невыносимого отца и одновременно великого американского фотографа-документалиста. Тот хочет проявить очень старые плёнки Kodachrome (самые сложные, но культовые плёнки, придуманные Kodak) в последнее место на земле, где их могут проявить, и которое как раз должно закрыться с дня на день. Потом проявить не получится никогда, потому что конкретно эту плёнку по техническим причинам могли проявлять только в особых фотолабораториях.

Очевидная параллель между умирающим фотографом и умирающей плёнкой отделяет картину от других похожих. В частности от «Семьи Мейеровиц» Ноа Баумбаха, всего несколько месяцев назад вышедшей на том же Netflix, что и «Кодахром». Баумбах под конец фильма, как всегда у него, выходил на непредвиденную циничную мораль. Он не извинял плохих отцов, а напротив, пытался убедить, что нужно жить своей жизнью, а не чужой, пускай даже родительской.

Кодахром

«Кодахром» проще. Отец всегда любил, и сын всегда любил. Просто что-то поломалось. Рано или поздно каждый заткнёт свою гордость, и они снова найдут друг друга. Все сюжетные линии развиваются и завершаются самым предсказуемым образом, включая разгадку самих плёнок. Но в этом нет никакой проблемы, как это часто бывает с маленькими сентиментальными американскими фильмами. Кино быстро переходит от иронии к светлой грусти и катится на ней до тех пор, пока этой грусти не станет так много, что плакать будут все, включая тебя.

Судейкис и Харрис обычные, но они на своих местах. Особенно Харрис. Годы отразились на нём миллионом морщин, но это одна из причин, почему у него каждая драматичная сцена в десять раз драматичнее, чем играл бы кто-то другой. Харрис добавляет отчаянных, пронзительных взглядов и старческой слабости, и ближе к финалу он буквально душераздирающий, даже если, на первый взгляд, только стоит и улыбается. У него и режиссёра получилось всё: и показать страстного фотографа, который дрожащими руками бережно укладывает плёнку на плёнкой в старую «Леечку», и внешнего колючего, но внутри тонко чувствующего человека, который проживает последние минуты и в какой-то момент теряет способность притворяться. Вроде бы это очень банальная метаморфоза, но её почти никогда убедительно не изображают в кино. А у Харриса получилось.

Чувства, которые испытываешь к его герою, вся эта сентиментальность, перепадают и плёнке. «Кодахром» изначально был признанием в любви: он снят на плёнку и часто говорит о ней с трепетом. Но именно благодаря одному большому актёру фильму удаётся передать грусть по смерти аналоговой эпохи, у которой была своя философия, свой взгляд на мир, своё искусство.



 
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Название фильма: Кодахром
Оригинальное название: Kodachrome
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О фильме "Кодахром":

Отец и сын отправляются в Канзас, чтобы успеть проявить фотографии с плёнки «Кодахром» в последней в мире лаборатории «Кодак», занимающейся её проявкой, которая также может закрыться со дня на день. В ролях: Элизабет Олсен, Эд Харрис.

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Кодахром:

Кодахром
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 1

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Получается банальное, не смешное, нелепое и откровенно слабое подражание оригинальной трилогии, где в кадре почему-то в основном тётки. Зачем такое снимать? Загадка. Зачем такое смотреть? Незачем.

Кодахром: Провожая эпоху
Душераздирающий Эд Харрис едет в последнее путешествие ради проявки культовой плёнки Kodak

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