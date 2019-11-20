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Клаус
Рецензия: Малые дела
«Клаус» — новая с нуля придуманная сказка про появление мифа о Санта Клаусе и режиссёрский дебют человека, который неочевидным образом стоял за «Гадкими я» и, что не менее важно, «Геркулесом», «Планетой сокровищ», «Горбуном из Нотр-Дамма» и «Тарзаном», т.е. кризисными диснеевскими мульфильмами рубежа девяностых и нулевых, которые так и не стали популярной классикой. В основном он работал художником персонажей, и это объясняет, почему «Клаус», несмотря на свою трёхмерность, так мало похож на современные мультфильмы и кажется на двадцать лет старше.
Ощущается всё до старомодного добродушно и скромно. Без стремления быть иногда аттракционом, которое незаметно вселилось в современную анимацию. Маленькое, уютное кино, которое начинается с почти диккенсовской ироничной мрачности, гладко переходит в перевоспитательную комедию о добрых делах, а завершается сентиментальной мелодрамой, но без надрывов и слёз, а максимально деликатно и оптимистично.
Для фильм это плохо и хорошо. Он идеально подходит для маленьких экранов Netflix, на котором вышел. Для того, чтобы идти в рождественском киномарафоне между «Балто» и «Полярным экспрессом». Его персонажи, как и те герои кризисного «Диснея», совсем не запоминаются, но остаются поголовно обаятельными и не раздражающими. Это скромное кино о скромных людях, которое в этой своей скромности видит счастье, и которое искренне верит и учит, что доброта и упорство исправят любую многовековую ненависть, и делает это достаточно хорошо, чтобы ненадолго поверить.
Название фильма: Клаус
Оригинальное название: Klaus
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О фильме "Клаус":
Мультфильм Netflix, рассказывающий новую версию происхождения Санта Клауса.
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