Рецензия: Малые дела

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 20 ноября 2019

«Клаус» — новая с нуля придуманная сказка про появление мифа о Санта Клаусе и режиссёрский дебют человека, который неочевидным образом стоял за «Гадкими я» и, что не менее важно, «Геркулесом», «Планетой сокровищ», «Горбуном из Нотр-Дамма» и «Тарзаном», т.е. кризисными диснеевскими мульфильмами рубежа девяностых и нулевых, которые так и не стали популярной классикой. В основном он работал художником персонажей, и это объясняет, почему «Клаус», несмотря на свою трёхмерность, так мало похож на современные мультфильмы и кажется на двадцать лет старше.

Ощущается всё до старомодного добродушно и скромно. Без стремления быть иногда аттракционом, которое незаметно вселилось в современную анимацию. Маленькое, уютное кино, которое начинается с почти диккенсовской ироничной мрачности, гладко переходит в перевоспитательную комедию о добрых делах, а завершается сентиментальной мелодрамой, но без надрывов и слёз, а максимально деликатно и оптимистично.

Для фильм это плохо и хорошо. Он идеально подходит для маленьких экранов Netflix, на котором вышел. Для того, чтобы идти в рождественском киномарафоне между «Балто» и «Полярным экспрессом». Его персонажи, как и те герои кризисного «Диснея», совсем не запоминаются, но остаются поголовно обаятельными и не раздражающими. Это скромное кино о скромных людях, которое в этой своей скромности видит счастье, и которое искренне верит и учит, что доброта и упорство исправят любую многовековую ненависть, и делает это достаточно хорошо, чтобы ненадолго поверить.