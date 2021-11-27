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Король Ричард

Трейлеры » Спорт Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Завтрак для чемпиона

Роман КОРНЕЕВ, 27 ноября 2021
Рецензия

Спортивные байопики — обыкновенно фильмы о преодолении трудностей. Одолеть соперника, пересилить горечь поражения, из андердогов и аутсайдеров стать чемпионом. «Король Ричард» — тоже о преодолении. Расовых стереотипов, непонимания родных и посторонних, достигаторства и стремления к личному счастью, в конце концов, стремления авторов приукрасить фигуру главного героя, быть может, даже за счёт исторической правоты. Непосредственно спортивное противостояние старшей сестры Уильямс тут — скорее фон, который долженствует проиллюстрировать некую мысль авторов, и уже потом — более или менее правдивая экранная калька реального поединка с Арантой Санчес-Викарио.

То есть да, тут на корт выходят реальные теннисистки и по ходу сюжета затрагиваются реальные проблемы современного большого спорта и современного большого тенниса. Но это всё лишь детали, не очень важные нюансы образовательной драмы о том, как чернокожий папаша «добрым словом и пистолетом» сумел вырастить сразу двух выдающихся чемпионок, как бы кто там не отшучивался про «братьев Уильямс», в одном из самых престижных современных не командных видов спорта.

Король Ричард

К сожалению, для интересующихся темой образования вообще и достигаторства в нём в частности, хотя этому вопросу тут уделено довольно много экранного времени, все эти разговоры так и остаются разговорами, мол, я хочу вырастить своих дочерей адвокатами и врачами, но по факту про остальных дочек мы ничего не знаем. В случае же с сёстрам Уильямс, главный вывод тут делается простой: победителей не судят. Но на одного этого папашу наверняка нашёлся миллион таких же, ничего в итоге не добившихся, они так и остались деревенскими фриками, зря мучившими детей на тренировках. Что было бы, если бы Серена и Венус Уильямс оказались бы попросту середнячками, или они не попали бы в итоге к крутым тренерам, или получили бы травму и расстались бы со спортивной карьерой? Фильм этот вопрос затрагивает, но ответов не даёт. Как не даёт ответов и это мутное противостояние в чёрном квартале, где, как известно, непросто дожить до совершеннолетия.

В этом отношении куда интереснее биография венгерского учителя Ласло Полгара, который согласно собственной доктрине, что нет никаких «талантов» и вопрос только в правильном воспитании и образовании детей, сумел вырастить четырёх дочерей сильнейшими шахматистками, из которых одна — Юдит Полгар — до сих пор остаётся самой сильной шахматисткой всех времён среди женщин и дважды входила в десятку самых сильных шахматистов-мужчин. При этом вопросы воспитания чемпионов в «Короле Ричарде», разумеется, поднимаются, но исключительно в форме анекдотических переругиваний c тренерами и агентами, где сумасшедший папаша, «у которого есть план», упрямо гнёт свою линию, а остальные ему почему-то потакают, глядя на несомненный спортивный талант дочерей. Показан ли при этом хотя бы тот большой труд, что вложен в эти победы — большой вопрос.

Король Ричард


 
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Название фильма: Король Ричард
Оригинальное название: King Richard
Прокат в России фильма "Король Ричард": 18 ноября 2021 года
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О фильме "Король Ричард":

Уилл Смит в спортивном байопике об отце знаменитых теннисисток сестёр Уильямс.

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Король Ричард:

Король Ричард
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 5

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