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Рождённый стать королём
о фильме: рецензия | кадры: 4 | трейлеры: 5 | постеры: 3 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: За маму, папу и страну
«Рождённый стать королём» — детское приключение, от которого взрослых может корёжить. Пухлый современный 12-летний подросток, который героически защитил от буллинга своего ещё более пухлого друга, однажды находит Экскалибур на стройке и вытягивает из камня. Оказывается, что легенда про Артура была правдой, а история повторяется. Пухлый пацан — новый Артур, его школьные друзья и враги — новые рыцари, и только Моргана осталась прежней, а Мерлин, как Бенжамин Баттон, растёт вспять, и теперь тоже подросток.
Но повторяется всё не просто потому, что зло всегда возвращается, а потому что — внимание — Британия разобщена! Словно «Брекзит» не произносят вслух, но политота диктует весь сценарий, от диалогов и вдохновляющих речей до сюжетообразующих моментов и, конечно, моралей. Чтобы быть сильными, мы должны быть вместе! Наш союз будет сильным, если пригласить туда врагов, и сделаем их друзьями! Не дадим нас разобщить, иначе мир развалится, зло победит, и наступит, зараза, тьма.
Эта манипуляция выглядит отвратительно, и даже не потому, что её цинично засунули в детское кино, где таких вещей быть никогда не должно, а потому что кроме политоты ничего нет. Диалоги прямолинейные, ленивые. Всё приключение — безыскусно и в основном дешёво поставлено, как будто половина бюджета ушла на финальную битву. Все дети, кроме парня, изображавшего юного Мерлина, отчетливо не умеют играть и, самое главное, лишены харизмы. В первом «Гарри Поттере» дети тоже слабо играют, но все они яркие, обаятельные. А взрослые актёры появляются в считанных эпизодах, где им нечего делать при всём желании. И если Патрик Стюарт оторвался с майками Led Zeppelin и безумной прической, став похожим на кого-то между Эмметом Брауном и Грегори Хаусом, то Фергюсон только проговаривает банальный злодейский текст, переходя из состояния плотно загримированной грязной бабы в компьютерный спецэффект — и обратно.
Поэтому всем моралям и подтекстам, какие бы высокие они ни были, хочешь сказать одно: нет. Не надо, спасибо, вы сами не лучше, и тоже скройтесь под землю.
Название фильма: Рождённый стать королём
Оригинальное название: Kid Who Would Be King
Прокат в России фильма "Рождённый стать королём": 14 марта 2019 года
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О фильме "Рождённый стать королём":
Джо Корниш («Чужие на районе») представляет современного британского пацана, который вынул меч из камня и заделался таким школьным королём Артуром.
В роли старой версии Мерлина: Патрик Стюарт. Ребекка Фергюсон в роли ведьмы феи Морганы.
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Рождённый стать королём:
Рождённый стать королём: За маму, папу и страну
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