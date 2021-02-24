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Наследие Юпитера | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Русский тизер New :: 24.02.21


Все ролики сериала "Наследие Юпитера" (2, из них 2 новых)

 
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Название сериала: Наследие Юпитера
Оригинальное название: Jupiter's Legacy
Планы выпуска: 2021 год
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О сериале "Наследие Юпитера":

Кинокомикс Марка Миллара («Пипец»).

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Наследие Юпитера:

Наследие Юпитера
постеры сериала: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Рыцари справедливости: Деды
В итоге остаёшься не с опустошающей тебя моралью, а с чувством, что посмотрел пилот несуществующего сериала, и желанием продолжать

Аферистка: Опекунка на доверии
Ни малейшего раза опекунша на доверии не роняет лица, не проигрывает и только набирает со временем очки

Страна чудес Вилли: Стендап
Кейдж полностью подминает под себя материал, и превращает его в стендап. Не произнося при этом ни слова

Воздушный бой: Под крылом самолёта
А гремлины, что гремлины, это всего-лишь образное выражение о тех, кто стремится оправдать свои косяки вмешательством в ход съёмок проклятых мужских шовинистов

Ваша честь: Это другое
Вместо учителя химии в Альбукерке мы видим судью в Новом Орлеане. В остальном различия становятся весьма незначительными
Ещё рецензии

Обновления
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23 февраля, вторник
Кинокасса России: «Конёк-горбунок» вывозит праздничный уикенд
Прошедший уикенд российского проката вышел довольно сумбурным, к тому же шестидневным за счёт праздничного вторника...
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