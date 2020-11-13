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Страна джунглей

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Хлопотное дельце

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 13 ноября 2020
Рецензия

«Страна джунглей» — драматичное роуд-муви, снятое режиссёром, который всю свою более чем десятилетнюю карьеру снимал только комедии. Но если Макс Уинкер явно помягче, не такой политизированный и обозлённый, как Тодд Филлипс или Крэйг Мазин, и поэтому его первая драма — не монолитная трагедия, а скорее, красивый фестивальный дебют.

Он очень простой и старый в своих персонажах и сюжете: два брата попадают на деньги перед криминальным авторитетом и, чтобы оплатить долг, отправляются через всю страну выигрывать боксёрский турнир и заодно берут с собой девушку, которую нужно доставить другому криминальному авторитету. Оба задания разваливаются по дороге, потому что девушка хочет на свободу, а отношения у братьев сложные. Один — Ханнэм — предприимчивый неудачник, другой — О`Коннел — зависимый от него талантливый боксёр. Ханнэм движется через весь фильм с манерами сутулого, привыкшего выкручиваться, но переполненного энергией дворового пацана, пока О’Коннел в лёгкой дезориентации по жизни пытается понять, чего он хочет, а звезда «Конца ...го мира» Джессика Барден нервозно бегает глазами на кислом лице. В общем, все трое не выходят из своих обычных образов.

Чем всё закончится — не столь важно, потому что даже в сценарии лишь бегло прописано, что за авторитеты и турнир, а все повороты и причинно-следственные связи коротко и броско намечены, как будто это фильм, допустим, Виндинга Рёфна либо Линн Рамси.

Но «Страна джунглей» без претензий на высокое искусство, хотя режиссёр с оператором часто выстраивают из кадра живописные треугольные композиции, ставят красивый свет, как у Роджера Диккинса, играют естественными рамками и хипстерскими, слегка поехавшими углами съёмки. Это больше настроенческое кино. Не про бокс, криминал или братскую любовь, а про дорогу, стечение обстоятельств и немного — освобождение. С интонациями авторского американского кинематографа нулевых, где через красивые уютные кадры и судьбы в целом приятных и добрых, но по-разному несчастных персонажей сквозить бесконечная романтичная грусть.

Страна джунглей


 
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Название фильма: Страна джунглей
Оригинальное название: Jungleland
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» Голливуд » Драмы
О фильме "Страна джунглей":

Чарли Ханнам в роуд-муви о кулачном бойце, который путешествует через всю страну для участия в последнем поединке.

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Страна джунглей:

Страна джунглей
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Страна джунглей: Хлопотное дельце
Чем всё закончится — не столь важно, потому что даже в сценарии лишь бегло прописано, что за авторитеты и турнир

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