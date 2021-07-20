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Круиз по джунглям | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 20.07.21

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Все ролики фильма "Круиз по джунглям" (13, из них 5 новых)

 
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Название фильма: Круиз по джунглям
Оригинальное название: Jungle Cruise
Прокат в России фильма "Круиз по джунглям": 29 июля 2021 года
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» Голливуд » Приключения
О фильме "Круиз по джунглям":

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в экранизации одноимённого аттракциона из «Диснейленда».

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Круиз по джунглям:

Круиз по джунглям
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Локи: Приключение на 40 минут + подкаст

Несмотря на уже десятки марвеловских фильмов, до «Локи» только в «Железном человеке 3» ключевые марвеловские персонажи подвергались относительно взрослой терапии и переосмыслению

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На фоне стартового недобора «Чёрной вдовы» новинке у нас грозили дальнейшие обвалы, а поскольку нового лидера российская прокатная сетка не обеспечила...

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