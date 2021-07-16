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Круиз по джунглям | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 10 | постеры | в ролях
О съёмках 2 New :: 16.07.21
Название фильма: Круиз по джунглям
Оригинальное название: Jungle Cruise
Прокат в России фильма "Круиз по джунглям": 29 июля 2021 года
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О фильме "Круиз по джунглям":
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в экранизации одноимённого аттракциона из «Диснейленда».
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