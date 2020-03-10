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Круиз по джунглям | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 10.03.20


Все ролики фильма "Круиз по джунглям" (3)

 
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Название фильма: Круиз по джунглям
Оригинальное название: Jungle Cruise
Прокат в России фильма "Круиз по джунглям": 24 июля 2020 года
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» Голливуд » Приключения
О фильме "Круиз по джунглям":

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в экранизации одноимённого аттракциона из «Диснейленда».

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Круиз по джунглям:

Круиз по джунглям
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Человек-невидимка: Он следует за тобой

Пока эффект ограничен отпечатками шагов на полу или вплывающим в кадр бестелесным дыханием, фильм вполне гармоничен. Но фильм заканчивается ровно там, где триллер грозит перейти в нечто более сложное

Вперёд: Назад
Мультфильм в оригинальных чертах выглядит очень сыро, местами скучно и местами крипово, а в лучших местах совершенно не оригинален

Новинки марта: «Вперёд», «Бладшот», «Тихое место 2», «Мулан»
Основным участником забега вновь будет «Дисней», причём в кои-то веки не с комиксами, они остались конкурентам

Мне это не нравится: Могут повторить
Оперативный постмодерн на то, что ещё два года назад было самой хайповой темой, и то, что хайпово на самом Netflix прямо сейчас

Пушки Акимбо: Перочинный боевик
Авторы будто физически неспособны сосредоточиться на собственных идеях, их всё время ведёт куда-то в сторону чужой несвежей копи-пасты
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... обоср*лись. -А я и не сплю. Если вы не читали книги до просмотра, то не читайте перед... далее

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