Рецензия: Новая политика

Роман КОРНЕЕВ , 29 июня 2020

По мере приближения заокеанских выборов политика вообще и пародийное кино на её тему в частности всё больше выходит из традиционного для неё киноподполья (даже про экономику на самом деле нынче снимают больше), и пока на соседних малых экранах шутят более гротескно и более отвлечённо, то полнометражка Джона Стюарта «Честный кандидат» долгое время притворяется чуть ли не документальным проектом — на титрах грустный Стив Карелл в одном кадре с Хиллари Клинтон, а по сюжету демократическая партия пытается прийти в себя после поражения Трампу, изыскивая новые пути атаки на традиционные республиканские штаты, и долгое время фильм изображает скорее комедию положений. Столичный политтехнолог отправляется в маленький городок, чтобы уговорить случайно прогремевшего в ютубе местного жителя баллотироваться от демократов на местных выборах мэра, там разумеется сталкивается с местными жителями, странными и немного малахольными, ну и в особенности сталкивается с персонажами Криса Купера и Маккензи Дэвис, собственно кандидатом и его дочкой, которые последовательно преподают столичной штучке разного рода уроки.

То есть фильм всю дорогу делает всё, чтобы обмануть зрителя и смешить его именно что в рамках традиционной производственной драмы (и комедии) — штаб, фандрайзинг, рекламные ролики, республиканский штаб через дорогу, который возглавляет давняя конкурентка, а тут политтехнологи налажали и распространили листовки о бесплатной контрацепции возле женского монастыря, а здесь столичная публика внезапно впечатлилась честным кандидатом, который показал им, что система сломана. И так дальше до опять-таки традиционного поворота про ничью как результата выборов. И всё это было бы совершенно мило и вторично, если бы в финале фильм внезапно не разворачивался на 180 градусов, рассказывая, наконец, в чём на самом деле проблема с системой. Так комедия положений внезапно превращается в комедию плутовскую, и под титры нам даже дают документальный стендап с каким-то заокеанским политдеятелем, который, тщательно не теряя лицо, не подтверждает, но и не опровергает всю эту странную для нас, но очень, видимо, актуальную для них историю про «суперштаб» и махинации с финансированием политических кампаний.

Но это не главное, главное что обмишулившие больших дядек в конце танцуют, и это очень важная мораль, новая политика внезапно внесистемна и неподконтрольна. И это, возможно, лучший выход из текущего шаткого и довольно некрасивого «трамповского консенсуса». Одна проблема, фильм на самом деле ничуть не документален, и на деле вместо таких вот полковников Полковников и их дочек политику на местах перехватывают активисты BLM.