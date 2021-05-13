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Непобедимый, Неуязвимый / Неуязвимый

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Пранк

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 13 мая 2021
Рецензия

«Неуязвимый» — один из главных комиксов Роберта Киркмана, впервые выпущенный им даже немного раньше «Ходячих мертвецов», которые стартовали в 2003 году. Его экранизация даже запоздала — всё-таки он был раньше «Пацанов» (2006) или «Наследия Юпитера» и даже «Особо опасного» Миллара, в очередной раз переосмыслявших золотой век супергеройских комиксов и в первую очередь DC. Их, разумеется, переосмысливали и раньше, но в начале-середине нулевых, после 9/11 взялись снова с особым цинизмом (тогда же появился Нолан, тогда же «Марвел» придумал разоблачать и стравливать своих персонажей в «Гражданской войне»).

Теперь это снова модно. Базово «Неуязвимый» — это дисишная вселенная, где миллионы смертей чисто по фану, с далеко неидеальными супергероями, которые от суперзлодеев не сильно отличаются, а главный герой — сын условного супермена по имени Омнимен, которые однажды убивает условную Лигу Справедливости, и никто не понимает, зачем.

Экранизация работает сразу на нескольких уровнях, и жанровое переосмысление в ней такое жирное, что может даже мешать смотреть иногда. Если «Братья Вентура» или «Ванпанчмен» стебали широкими мазками, пародировали общие стереотипы и классические сюжеты, то «Неуязвимый», как те же «Пацаны», работает точечно — чтобы узнавались конкретные персонажи в конкретном окружении с конкретными конфликтами. Но «Пацаны» работали только по DC, а «Неуязвимый» с них только начинает, а потом берётся за всё остальное — от «Марвела» до «Дарк Хорс» и Алана Мура. Он экранизирует современные интерпретации Супермена-фашиста и Бэтмена-социопата, а в супергероях-подростках подражает «Марвел».

Непобедимый

Анимационный Неуязвимый — это вылитый Питер Паркер. Его подруга Атомная Ева — вылитая Мери Джейн. Половину сезона в кадре бродит гибрид Хеллбоя и Роршаха, и есть целая серия, копирующая марвеловский криминальный мир, где живут Уилсон Фиск, Сорвиголова и тот же Человек-паук, причём не только в героях и расстановке ролей, но даже визуально. Рисовкой оно тоже много смотрит на «Паука» из 94 года, но иногда позволяет себе работать с бэкраундом, как в типичном аниме.

Но в отличие от тех же «Братьев Вентура» и «Ванпанчмена», весь этот культурный пласт живёт отдельно, параллельно сценарию, а тот — тоже вполне самостоятельная, цельная, богатая вещь. Это и подростковая мелодрама, и очень жестокая чёрная комедия — так, что даже морщишься иногда, и персонажи всегда растут и становятся чуть более сложными, включая даже синих клонов, с которых сезон начинается, хотя там и намёка не было. А сквозная арка с Омнименом, хоть и короткая и держится на одном-единственном интригующем вопросе, но в конце раскрывается драматично и красиво. «Неуязвимый» достаточно циничен и одновременно умён, чтобы удивлять, но не ради самого факта, и чтобы жестить, но уметь оправдывать это. Пранк, который заходит достаточно далеко, чтобы в нём становилось не только смешно, но и грустно. Не только безумно и сюрреалистично, но и по-человечески просто и знакомо. В этом смысле его самый близкий аналог — скорее, «Рик и Морти». И это отчасти объясняет весь хайп, из-за которого сериал продлили сразу на два сезона вперёд.

Непобедимый


 
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Название сериала: Непобедимый
Оригинальное название: Invincible
Планы выпуска: 2021 год
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» Анимация » Сериалы
О сериале "Непобедимый":

Роберт Киркман («Ходячие мертвецы») представляет комикс о подростке, чей отец — сильнейший супергерой Омнимен.

В оригинале роли озвучивают: Стивен Ён, Джей Кей Симмонс, Сандра О, Марк Хэмилл, Махершала Али, Закари Кинто, Эзра Миллер, Джастин Ройланд, Джимон Хонсу, Джон Хэмм.

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Непобедимый, Неуязвимый:

Непобедимый, Неуязвимый
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 6
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Непобедимый: Пранк
Самый близкий аналог сериала, скорее, «Рик и Морти». И это отчасти объясняет весь хайп, из-за которого сериал продлили сразу на два сезона вперёд

Те, кто желает мне смерти: Как Джоли у деревенских кирку одалживала
Это вам не «Огонь», там никого не било молнией и там в лесу не было двух киллеров, охотящихся на пацана

Наследие Юпитера: Старый Супермен
Предыстория — это то единственное, что тут оказывается хоть сколько-нибудь завершённым. Основной же сюжет остался без внятного финала

Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
Ладно бы авторы осознавали собственную неспособность снимать, уйдя в осознанную самопародию. Нет, ребята предельно серьёзны

Восемь сотен: Ни шагу назад
Можем ли мы снимать такое же? Можем, и делали это раньше. Способно ли у нас подобное кино собирать большие деньги? Уже давно нет
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