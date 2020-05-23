Рецензия: Сжечь всё

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 23 мая 2020

«Тёмное наследие» — технически хорошее кино, где есть две неожиданно сильные работы от актёров, помещённых не только в несвойственный для себя жанр, но и в неподходящий сценарий вообще. Успешная дочь-юрист из влиятельной династии после внезапной смерти отца тайно от него же получает ключи от бункера, где оказывается, что её отец 30 лет держал в цепях неизвестного человека, раз в год на Рождество поощряя его куском шоколадки.

В роли дочери — Лили Коллинз, которая много лет пытается одновременно быть и не быть Одри Хепберн, а в роли узника — пыльный седой Саймон Пегг. Оба отдают себя полностью, и особенно Коллинз, но оба же выглядят полным мискастингом, потому что ты видишь именно старающихся актёров, а не персонажей. Излишне модельная Коллинз всегда эмоционально офигевает от происходящего, а Пегг пытается убедить всех, что он положительный персонаж, потому что самая очевидная идея этой истории в том, что это не папаня был психопатом, а мужик в бункере, про которого никто не слышал.

Вероятно, Пегга для того и пригласили. Будто располагающий комедийный актёр заставит быстро отбросить самый очевидный и банальный возможный сюжетный поворот. Словно, напротив, это не увеличит подозрения, что в конце он окажется хитроумным убийцей, социопатом и насильником. Слишком много стараний, слишком долгих и слишком упорных — сценарий водит кругами почти до самого финала. Режиссёр же играет в тревожный детектив, но постепенно теряет хватку. Ловко смонтированное вступление цепляет, а оператор умеет делать стильно, но сценарий душит это кино.

По правде, он начинает душит почти сразу: когда дочь получает предсмертное послание отца, где он отдаёт ключи, только раскаиваясь в чём-то и не объясняя ничего. Даже зачем эти ключи нужны. Так а зачем отдал? Что хотел этим сказать? Чтобы дочь сама ходила угадывала? Чтобы стала жертвой манипулятора, потому что ты не сказал ей, что он манипулятор? Не говоря уже о том, что в принципе сложно поверить, что кто-то удерживал человека 30 лет в бункере по какой угодно причине. Такие вещи нужно очень хорошо аргументировать, а сценарий придумывает отмазку про то, что «ну шли дни, недели, мы как-то свыклись». Разумеется, когда делаешь ненормальный фильм два года, можно тоже перестать видеть его изъяны, но за два часа этого не получится.

Но потенциал был. Если бы авторы больше думали о противостоянии персонажей, а не фокусах, всё сложилось бы точно иначе. А времена вотэтоповоротов давно прошли.