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Ингрид едет на запад | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 29.04.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Ингрид едет на запад
Оригинальное название: Ingrid Goes West
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О фильме "Ингрид едет на запад":
Ингрид Торбёрн, девушка с неустойчивой психикой, одержима Тейлор Слоан, звездой социальных сетей, которая вроде как живёт идеальной жизнью. Ингрид решает подружиться с Тейлор.
В ролях: Обри Плаза, Элизабет Олсен.
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