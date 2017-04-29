Компании Paramount Television и Anonymous Content получили права на телеадаптацию многотомной литературной серии Энн Райс «Вампирские хроники»...

Universal Pictures и Blumhouse Productions анонсировали римейк фильма ужасов 1984 года «Воспламеняющая взглядом» по одноимённому роману Стивена Кинга. Вообще-то...

Телеканал НВО заказал многосерийный проект по сатирической комедии Барри Левинсона 1997 года «Плутовство»...

Джесси Айзенберг при поддержке производственной компании Джей-Джей Абрамса Bad Robot выступит режиссёром комедийного теле-сериала «Маркет» и сыграет в нём одну из...

Джо Джонстон возглавит съёмки фэнтезийной картины «Хроники Нарнии: Серебряное кресло» по мотивам знаменитой литературной серии Клайва Стэйплза Льюиса. Автор...

Ходят упорные слухи, что скоро объявят о запуске в производство не так давно «замороженного» студией Paramount Pictures сиквела «Войны миров Z»...

M. Найт Шьямалан анонсировал через твиттер производство сиквела «Сплит», который получил название «Стекло»...

Хилари Суонк сыграет ведущую женскую роль в телесериале «Доверие» для телеканала FX...

Эван Макгрегор сыграет главную роль в фильме кинокомпании Walt Disney Pictures «Кристофер Робин» по мотивам мультсерии о Винни Пухе...