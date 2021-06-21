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Бесконечность

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Амнезия в анамнезе

Роман КОРНЕЕВ, 21 июня 2021
Рецензия

Зачем Антуану Фукуа понадобилось уходить от традиционного для него жанра криминального экшна в сторону фантастического боевика со спецэффектами и зачем при этом было так уж необходимо копировать визуальный стиль Нолана так и осталось загадкой, однако главная проблема фильма «Бесконечность» оказалась не в этом. Пока герой Уолберга бегает, прыгает и размахивает мечом, получившийся фильм даже хорош, пусть и копирует уже не «Довод», а Итана Ханта, да и в целом — красиво, и персонажи харизматичные, и мир интересный, но проблема всё-таки есть, и она критична.

А именно, фильм пусть и снят по книжке, но сценарий при этом максимально прост, размашист и внутренне противоречив, как если бы в основу легла очередная «идея идеи», которую забыли впоследствии толком обдумать. То есть да, в мире живут «бесконечные», после очередной реинкарнации встречаются на заранее договорённой точке, где тут же снова полюбляют друг друга (почему-то не меняя пол и всегда примерно совпадая по возрасту), да вот только проблема — у героя Уолберга критичная для «бесконечного» амнезия по причине пластины в черепе, в то время как у главзлодея с говорящей фамилией Батхёрст напротив, слишком цепкая память, которая проявляется ещё в утробе, отчёго у Баттхёрста баттхёрт и он жаждет убить всех человек. Почему ему вторят его присные, у которых этой проблемы вовсе нет, загадка, но именно вокруг хитрого плана с «флэшками» и «золотыми яйцами» и строится весь наивный детектив.

Бесконечность

Пскольку же он не только звучит как идиотизм, и выглядит как идиотизм, но и на поверку остаётся тем самым идиотизмом (уж кто тут больше виноват, книжка или сценаристы-многостаночники, попробуйте решить для себя сами), то в кадре все эти вещи как-то стараются побыстрее пропустить мимо ушей, в основном посвящая хронометраж разговорам в духе сериала «Горец», мол, а помнишь, на полях Фермопил? Ой, милок, помню, отвечают ему, или же, напротив, да кто ж упомнит-то, давно дело было! В общем, многословные эти диалоги скучны, банальны и донельзя не харизматичны.

Ну, и бюджет всё-таки невелик, так что промежутки между экшн-сценами приходится чем-то заполнять. В ход идут мёртвые персонажи (один из центральных героев, имя которого упоминается впоследствии каждые пять минут, вообще умирает в первой сцене, чтобы вернуться только в последней), рандомные фантдопущения, ещё более рандомные локации для очередного показательного поединка не мечах в лучах заката, оставляя в итоге ощущение настолько произвольного набора событий и причинно-следственных связей, что попросту становится скучно, а скука откровенно противопоказана даже самому могутному экшну и самым забубенным спецэффектам. Ну, и Уолберг, конечно, не Ламберт.

Бесконечность


 
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Название фильма: Бесконечность
Оригинальное название: Infinite
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        ... » Фантастика
О фильме "Бесконечность":

Марк Уолберг в фантастическом триллере Антуана Фукуа о бесконечно перерождающихся людях.

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Бесконечность:

Бесконечность
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 7
трейлеры: 1

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