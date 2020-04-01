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Я знаю, что это правда | Трейлеры
о сериале: кадры | трейлеры: 2 | постеры
Тизер New :: 01.04.20
Название сериала: Я знаю, что это правда
Оригинальное название: I Know This Much Is True
Планы выпуска: 2020 год
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О сериале "Я знаю, что это правда":
Марк Руффало в драматическом сериале о взаимоотношениях двух близнецов, один из которых, сидящий в психиатрической тюрьме параноидальный шизофреник, уговаривает помочь ему сбежать.
В других ролях: Мелисса Лео, Имоджен Путс.
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