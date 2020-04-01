Тизер New :: 01.04.20

Название сериала: Я знаю, что это правда

Оригинальное название: I Know This Much Is True

О сериале "Я знаю, что это правда":

Марк Руффало в драматическом сериале о взаимоотношениях двух близнецов, один из которых, сидящий в психиатрической тюрьме параноидальный шизофреник, уговаривает помочь ему сбежать. В других ролях: Мелисса Лео, Имоджен Путс.

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