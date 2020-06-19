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Я знаю, что это правда

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Рецензия: Потом легче станет

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 19 июня 2020
Рецензия

Меньшее, что волнует в «Я знаю, что это правда», это что Марк Руффало играет две роли сразу — братьев, один из которых, Томас, параноидальный шизофреник, а другой, Доминик, пытается ухаживать за ним, потому что испытывает вину и в целом не знает, что делать со своей развалившейся жизнью. Похоже на «Хорошее время» с Паттинсоном, только героям по сорок, и никто не видит решение проблем в ограблении банка. По правде, никто никаких решений не видит вообще, и весь тяжёлый, почти целиком пессимистичный шестичасовой фильм, который смотрится как двадцатичасовой, сюжет воплощает собой метафору водопада проблем, которые бесконечно прибивают главного героя — адекватного брата — ко дну.

Для HBO это кино одной лиги с «Большой маленькой ложью» и «Чернобылем» — чистая авторская драма, беспощадная к персонажам и зрителям, оголённая и пронзительная. Притом, у Сиенфранса, который целиком поставил «Правду», до сих пор амбиции Терренса Малика, и он стремится не только рассказывать историю, но ещё приоткрыть некую завесу про устройство мира. И да, здесь тоже получилась ультимативная ретроспектива всего творчества режиссёра. «Грустный Валентин», «Свет в океане» и особенно «Место под соснами» — идейно и сюжетно они все громко отзываются в новом сюжете, где герой тщетно стремится вытащить из неприятностей поехавшего брата, а события всегда развиваются худшим образом.

Если бы Доминик не был таким обозлённым на всё, однажды начинающим только орать на всех, то «Правда» наверняка была бы невыносимой жалостливой драмой, но с той же степенью, с которой она погружает в свой пессимизм, с такой же размывает чёрно-белые представления о людях, чтобы в конце научить не судить других вообще. Потому что и причины поступков всегда сложнее, и люди меняются, и времена и обстоятельства диктуют многое.

Если Малик показывал человеческую драму как часть одной неразделимой космической истории, и никогда по-настоящему не смотрел в детали, то Сиенфранс иллюстрирует жизнь как атеистический поток причин и следствий, на который невозможно никак повлиять. Как бесконечную цепь событий, решений, случайностей и обстоятельств, уходящую так далеко в прошлое, что это уже неважно. Так далеко, что ключевые причины можно узнать только сорок лет спустя.

Оба режиссёра мыслят глобально, но! Малик делает то же, что любая религия — даёт облегчение через причастность к чему-то большему. После него хочешь пойти в поле и говорить, как преисполнился знанием. А Сиенфранс просто говорит, что любая жизнь, с одной стороны, состоит из паттернов, но с другой, если научиться видеть их и начать учиться на чужих ошибках, то можно изменить свою жизнь к лучшему. Интересно, что в «Соснах» он иллюстрировал только первую часть этой мысли, и поэтому жизнь по ним казалась такой обречённой, но «Правда» идёт дальше, и кроме ответов на философские вопросы хочет помочь. Её нелегко смотреть из-за атмосферы почти как в фильмах братьев Сэфди, но поэтому ей и удаётся спрятанная терапевтиность. Хватит себя во всём винить, потому что это не так. Хватит быть супергероем, потому что это невозможно. Хватит искать мистические объяснения своему невезению, потому что нет ни бога, ни проклятий, ничего. Всё вокруг гораздо сложнее, но лучший способ не поехать крышей и быть счастливым — парадоксальным образом относиться к этому проще.

Я знаю, что это правда


 
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Название сериала: Я знаю, что это правда
Оригинальное название: I Know This Much Is True
Планы выпуска: 2020 год
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Я знаю, что это правда":

Марк Руффало в драматическом сериале о взаимоотношениях двух близнецов, один из которых, сидящий в психиатрической тюрьме параноидальный шизофреник, уговаривает помочь ему сбежать.

В других ролях: Мелисса Лео, Имоджен Путс, Кэтрин Хан.

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Я знаю, что это правда
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