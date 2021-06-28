Рецензия: Форсаж на льду

Роман КОРНЕЕВ , 28 июня 2021

Изначально «Ледяной драйв» выглядел такой производственной драмой про дальнобоев. Дальнобои собирают команду, дальнобои загружают груз, дальнобои травят друг другу солёные дальнобойские байки про карданный вал, дизель, перегруз, резину, холодную сварку и шестую передачу, в конце концов, дальнобои показывают всем мастер-класс преодоления продольной волны, контраварийного вождения длинномеров и большегрузов по льду Чудского озера, переворачивания фур в вертикальное положение при помощи лебёдки, блока и такой-то матери, после чего всех спасают. Одна проблема — всего этого материала сценаристы набрали минут на десять, если со сбором команды плюс ещё столько же, и все эти минуты (ну, может быть, кроме работы с лебёдками) нам успешно пересказали в трейлере.

А что осталось? Довольно унылые переругивания горняков про отключение датчиков метана и «сокращение числа людей», ещё более унылый корпоративный детектив о том, что лучше всё взорвать, чем банально закрыть шахту. А, ну и да, местного разлива «Форсаж» на льду, в котором главгерои противостоят главзлодею, долженствующему им помешать в стиле Финнеаса Фогга, где каждое ружьё стреляет, а у всех всегда под рукой есть очередной прибамбас, который обязательно пригодится для развития сюжета, будь то нога Лоуренса Фишберна или очередная пачка динамита.

Однако поскольку это всё-таки гоночный боевик, тут всё в основном про гонки. А фуры — те ещё гонщики. Потому это выглядит как погоня пустой фуры за гружёной фурой, а лучше — снегоходов за гружёной фурой. Что? Можно ещё на «Тесле» за моноколесом погоняться, получится так же увлекательно и так же осмысленно. То есть гонки, которые тут занимают половину времени, они ну очень натянутые, да ещё и сопровождаются случайными и равномерно раскиданными по сценарию смертями, которые смотрятся такими же случайными, как и кастинг. Кроме Нисона и индианки тут все очень странные, похожий на Сухорукова местный брат два, малахольный главзлодей, рандомные шахтёры и их начальство, и начальство начальства начальства. А ещё вопрос, спасение шахтёров при помощи... газовой насадки-распределителя? Чтобы спустить метан? А просто открыть вентиль нельзя было? В общем, глупость этого сценария не скомпенсировала глупость этого экшна, хотя танцы фур на льду — всё равно это красиво.