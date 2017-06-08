Рецензия: Бегом от сюжета

Никита КОМАРОВ , 8 июня 2017

«Время псов» поначалу привлекает своим отказом попусту тратить время — первые же люди, появляющиеся в кадре, едва успевают сказать два слова, прежде чем получить по пуле, и уже минуты спустя бородатый Уортингтон спасает от той же участи 16-летнюю девочку в швейцарском ночном клубе. Действие сейчас, объяснялки потом, надоедливых бойфрендов тоже сразу оставим на обочине — совершенно правильный ход мысли, однако одно дело — эффектно выдерживать такой сюжетный минимализм в течение десяти минут, и совсем другое — делать это полтора часа.

Режиссёр Мостовой, чьё прошлое неразрывно связано с франчайзом о Терминаторе, получает шанс воспроизвести сцену спасения Сары Коннор из первого фильма, впоследствии же берёт большую часть подсказок у «Идентификации Борна», устраивая преследование по Европе. В кадре вечный осенний холод, действие происходит большей частью на дорогах, вокзалах и в лесах, автоматически обретая атмосферу, и фильм работает лучше всего, просто населяя этот знакомый мир приятными глазу жанровыми архетипами — немногословные совестливые киллеры, преследующие их менее совестливые коллеги, ненадолго садящиеся в поезд старые подруги с экзотическим акцентом, далее везде.

Чего не получается, так это оставлять происходящее интересным, не замусоривая его лишними деталями и кое-как обоснованными поворотами. Главный злодей, при первом своём появлении приносящий бомжей в жертву псам, вскоре надевает костюм и включает в число своих мотиваций самую банальную — деньги; главный же герой, как выясняется по ходу дела, тащит на себе багаж из бросившей его семьи, иракского прошлого, вспоминаемой сквозь слёзы собачки и даже наркомании, которая его активно преследует, но затем удобным образом исчезает, стоит немного покататься по полу, вцепившись в подушку.

Уортингтон — никак не Дэймон, чтобы наделять хмурого ассассина внутренней жизнью; гораздо лучшим применением его ограниченной харизме было бы давать его персонажу как можно меньше слов, предоставив действиям говорить за себя. По ходу просмотра нельзя не заметить противопоставление между ним, сидящим на шприце и скрывающимся в полузаброшенных домах, и антагонистом, устраивающем банкеты в своём особняке, однако как раз с этой идеей фильм ничего толком не делает, прибывая окольными путями к стандартной перестрелке с переизбытком монтажных склеек и вполне предсказуемым исходом, посыпанным сверху словами «Может, ты и правда хороший человек». Они звучат, потому что, как убеждены авторы, должны звучать, — но ничего значимого не добавляют.