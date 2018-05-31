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Как разговаривать с девушками на вечеринках
о фильме: рецензия | кадры: 5 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Не будем больше об этом
«Как разговаривать с девушками на вечеринках» прибыло, чтобы показать, насколько банальным может быть фильм после того, как он укладывает весь свой самобытный первоисточник в первые 15 минут хронометража. Одноимённый рассказ Нила Геймана, который можно прочитать за столько же времени, сразу лишается здесь важных деталей, над переносом которых на экран пришлось бы работать: взгляда одной девушки, принадлежащего как будто «разгневанной Вселенной», незабываемого стихотворения, которое нашёптывает главному герою другая. Добавляя ещё полтора часа, фильм неизбежно нейтрализует и самое главное в оригинале — достаточно краткое, чтобы не приесться, обыгрывание идеи о том, что в какой-то момент жизни твои сверстницы с таким же успехом могут быть с другой планеты; ощущение истории в равной степени личных и космических масштабов.
Стоит одной из девушек сбежать с вечеринки, и за центральное место в кадре начинают бороться неловкая комедия положений, вымученная лавстори и безжизненное, анекдотичное подобие винтажного стартрека, в котором пришельцы в обтягивающих костюмах с серьёзным видом дискутируют о том, не поменять ли им традиционный уклад жизни, заключающийся в поедании своих потомков. Раз уж фильм выбрал идти своей дорогой, то, по меньшей мере, у него было достаточно, чтобы устроить на экране сплошное кэмповое веселье с налётом панка, от которого так прутся главные герои, хотя настоящие панки взглянули бы на них с заслуженным презрением. Однако единственная, кто от начала до конца следует этому духу — Николь Кидман, проплывающая через фильм, ругаясь и смеясь на заднем плане в прикиде стареющей рокерши.
Режиссёр Джон Кэмерон Митчелл находит силы поставить ровно одну полную энергии сцену; неслучайно, что это музыкальный номер, по агрессии вполне напоминающий «Хедвиг и злосчастный дюйм», его первый и по-прежнему лучший фильм. В остальное время его попытки определиться, что же в кадре всё-таки главное, не оказывают «Девушкам» ни малейшей услуги, равно как и его технические отвлечения на фишай, примитивные спецэффекты и монтаж, придающий фильму ощущение тормозящего видео. В конечном счёте, на передний план выходит ещё одна история про мальчика со стояком и его великую любовь не от мира сего, которую он знал пару дней; финальная сцена завершает череду оплошностей, фактически превращая мальчика в Геймана. В мире фильма он вряд ли будет знать, какой должна была быть эта история с самого начала.
Название фильма: Как разговаривать с девушками на вечеринках
Оригинальное название: How to Talk to Girls at Parties
Прокат в России фильма "Как разговаривать с девушками на вечеринках": 31 мая 2018 года
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О фильме "Как разговаривать с девушками на вечеринках":
Путешествующая по галактике инопланетянка откалывается от своей группы, посещает опасный пригород Лондона и находит там друзей.
В ролях: Эль Фаннинг, Николь Кидман, Рут Уилсон.
Режиссёр: Джон Кэмерон Митчелл.
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Как разговаривать с девушками на вечеринках:
Как разговаривать с девушками на вечеринках: Не будем больше об этом
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