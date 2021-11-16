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Дом Гуччи | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 8 | постеры: 5 | в ролях
Отрывок 2 New :: 16.11.21
Название фильма: Дом Гуччи
Оригинальное название: House of Gucci
Прокат в России фильма "Дом Гуччи": 2 декабря 2021 года
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О фильме "Дом Гуччи":
Сальма Хайек, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачино, Джереми Айронс, Леди Гага в байопике Ридли Скотта о самой известной семье мировой моды.
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